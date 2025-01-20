藍白聯手凍結潛艦國造50％預算 林楚茵批：這樣的藍委罷免剛好

民進黨立委林楚茵抨擊，國民黨就是要讓潛艦國造寸步難行，讓國際懷疑台灣國防自主的決心，這樣的國民黨立委罷免剛好。（資料照）

2025/01/20 18:48

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今（20）日針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，預計處理728案，有關國防預算，藍白黨團聯手表決通過，凍結國防部業務費用30％、凍結潛艦國造後續預算50%（約10億元）以及凍結無人機產業園區預算凍結30%（約2287萬元）。對此，民進黨立委林楚茵抨擊，國民黨就是要讓潛艦國造寸步難行，讓國際懷疑台灣國防自主的決心，這樣的國民黨立委罷免剛好。

針對潛艦國造第3階段後續艦籌建20億元，藍白提案內容指出，潛艦國造是政府現階段推動國防自主最重要的項目之一，第二階段原型艦「海鯤號」國防部長曾保證今年9月完成SMT海上測試才能動支預算，故第三階段「潛艦後續艦籌雞」必須比原型艦更加精進，更應準確編列後續艦計畫預算，避免在尚未完成測試下造成大量預算追加的發生。

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該提案聲稱，為利本院監督，將該項預算凍結二分之一，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向本院院會進行專案報告，經同意後始得動支。

另，軍備局捐助「中科院民雄航太暨無人機產業園區開發建設計畫」7625萬元，藍委徐巧芯原本提案，認為中科院並無經營科學園區之能力，主張全刪，最後國民黨團改為凍結三分之一。

林楚茵抨擊，國民黨就是擋「國防自主」預算，包含無人機產業園區預算擋30%、國民黨擋「潛艦」從凍結18億，變成「凍結1/2」，就是要讓潛艦國造寸步難行，讓國際懷疑台灣國防自主的決心，這樣的國民黨立委罷免剛好。

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