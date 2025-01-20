潛艦國造預算凍結50％ 林俊憲揭藏細節中的魔鬼：想解凍很難

國民黨提案將潛艦國造預算凍結50%，雖稱海鯤號完成海測向院會報告，經同意後始得動支，但林俊憲點出藍營背後用心，直言沒這麼容易。（資料照）

2025/01/20 19:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今天（20日）針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，其中潛艦國造預算在藍白聯手下確定凍結50%（約10億元）。對此，民進黨立委林俊憲點出該提案的「貓膩」，直言藍白根本沒打算讓潛艦預算這麼容易就過關。

國民黨團提案將潛艦國造第三階段後續艦籌建的20億元凍結50%，宣稱是為了避免在尚未完成測試下造成大量預算追加，待海鯤號潛艦完成海測且通過後，向立院院會進行專案報告，經同意後始得動支。而今該案在藍白聯手下通過表決。

請繼續往下閱讀...

對此，林俊憲曝光該預算案內容，「潛艦國造一半的預算，沒了。魔鬼藏在細節裡，『院會』兩個字。看看國民黨這麼多年來對潛艦的態度，等到國防部要提報解凍，一定也是百般刁難。」

林俊憲指出，通常大部分的預算解凍案，都是在委員會進行，「也就是黃國昌過去最常講、現在卻忘記的『委員會中心主義』。委員會的立委，一定對所轄預算議題較熟悉，交給他們判斷成效決定是否解凍較合適。但藍白堅持要『院會』解凍，就是因為在外交國防委員會，扣掉正副院長，民進黨佔微弱多數優勢，不想讓潛艦預算輕易過關。」

林俊憲最後無奈提起總統賴清德2005年擔任民進黨團幹事長時，面對國民黨一再阻擋軍購，忍無可忍怒罵「國家被你們搞倒了！滅亡了！」的往事，慨歎「實在沒想到，當年賴清德說的那段話，現在還需要原封不動再對這些人說一次……」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法