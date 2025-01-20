林思銘大砍行政院3652萬！林智群：未來民眾只能去台北辦護照

藍白近日聯手大刪中央政府總預算，讓林智群憂心「未來民眾要辦護照，只能去台北。」（資料照）

2025/01/20 19:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近日聯手大刪中央政府總預算，國民黨立委林思銘也大砍行政院及所屬預算案共3652萬元。對此，律師林智群憂心未來民眾要辦護照，只能去台北，並怒轟，「這不是意識形態，什麼才是意識形態？」

林智群在臉書表示，行政院中部辦公室、南部辦公室、雲嘉南辦公室、東部辦公室，全遭藍白砍除，預計過年後全部關門。直言未來民眾要辦護照，只能去台北。

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他狠酸，感謝國民黨林思銘委員的大恩大德，只因那些辦公室的執行長是綠營的，藍白就把預算砍光。並質疑，「不喜歡執行長是民進黨人士，可以要求調整，結果竟然是砍掉整個機關？否定這個機關的存在價值？」

林智群分析，中南部、東部、離島民眾上台北辦護照的時間成本、通車成本，一定高於林委員要幫大家省的3652萬元。怒批，「這不是意識形態，什麼才是意識形態？你國民黨執政，就不用自己人？」

也有網友質疑，「辦護照不是只需到外交部各辦事處辦就好啦，不需要跑到台北，這個酬庸單位可以辦護照嗎？」留言網友反酸，「要不要先Google一下外交部南部辦公室在什麼地方？就是在行政院的南部辦公室大樓裡，南部辦公室預算被砍了外交部辦公室是要自己開業嗎？」

國民黨立委林思銘大砍行政院及所屬預算案共3652萬元。

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