為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林思銘大砍行政院3652萬！林智群：未來民眾只能去台北辦護照

    藍白近日聯手大刪中央政府總預算，讓林智群憂心「未來民眾要辦護照，只能去台北。」（資料照）

    藍白近日聯手大刪中央政府總預算，讓林智群憂心「未來民眾要辦護照，只能去台北。」（資料照）

    2025/01/20 19:22

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白近日聯手大刪中央政府總預算，國民黨立委林思銘也大砍行政院及所屬預算案共3652萬元。對此，律師林智群憂心未來民眾要辦護照，只能去台北，並怒轟，「這不是意識形態，什麼才是意識形態？」

    林智群在臉書表示，行政院中部辦公室、南部辦公室、雲嘉南辦公室、東部辦公室，全遭藍白砍除，預計過年後全部關門。直言未來民眾要辦護照，只能去台北。

    他狠酸，感謝國民黨林思銘委員的大恩大德，只因那些辦公室的執行長是綠營的，藍白就把預算砍光。並質疑，「不喜歡執行長是民進黨人士，可以要求調整，結果竟然是砍掉整個機關？否定這個機關的存在價值？」

    林智群分析，中南部、東部、離島民眾上台北辦護照的時間成本、通車成本，一定高於林委員要幫大家省的3652萬元。怒批，「這不是意識形態，什麼才是意識形態？你國民黨執政，就不用自己人？」

    也有網友質疑，「辦護照不是只需到外交部各辦事處辦就好啦，不需要跑到台北，這個酬庸單位可以辦護照嗎？」留言網友反酸，「要不要先Google一下外交部南部辦公室在什麼地方？就是在行政院的南部辦公室大樓裡，南部辦公室預算被砍了外交部辦公室是要自己開業嗎？」

    國民黨立委林思銘大砍行政院及所屬預算案共3652萬元。

    國民黨立委林思銘大砍行政院及所屬預算案共3652萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播