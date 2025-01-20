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    全台罷起來！公民團體在南投發動「去游除垢」、「驅馬除害」

    驅馬除害的罷馬行動，17日在蔡銘軒選前之夜會場後方，設攤讓民眾連署，當天收到200多份連署書。（記者陳鳳麗攝）

    驅馬除害的罷馬行動，17日在蔡銘軒選前之夜會場後方，設攤讓民眾連署，當天收到200多份連署書。（記者陳鳳麗攝）

    2025/01/20 17:59

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台大罷免行動，已在多個縣市熱烈地展開連署，公民團體近日也在南投縣發動罷免國民黨立委游顥、馬文君，該罷免行動取名為「去游除垢」、「驅馬除害」，這幾天已有多個民進黨籍縣議員服務處代收件，而「除游去垢」行動也將在本月25日在民進黨南投縣黨部和南投市集賢路等地設攤，讓民眾前來現場填寫或繳交寫好的連署書。

    藍白立委以各種理由刪除或凍結中央預算，先前已讓民眾大炸鍋，今天更一邊改提案一邊表決，700個提案要一次表決的令人咋舌的做法，全台大罷免的火燒得更旺，而在台北、新北、桃園、花蓮熱烈展開的罷免藍委潮，上週也湧進南投縣，公民團體發起罷免游顥、馬文君連署，這幾天已陸續送進民進黨南投縣黨部、民進黨籍縣議員服務處，連上週五草屯鎮長補選候選人蔡銘軒選前之夜，現場設的連署攤位也收到200多份連署書。

    公民團體為南投縣的罷免行動取名為「去游除垢」、「驅馬除害」，除有罷免LINE群組，也有罷游、罷馬的第一階段提議書下載網址，而「去游除垢」罷免連署，本月25日分上下午擺攤，提供南投縣公民前往連署，25日上午9點半到11點半在南投市玉井街的民進黨南縣黨部設攤，下午2點到4點，則在南投體育場邊人行道和集賢路33號設攤。

    「去游除垢」罷免立委游顥行動，25日在南投市3處地點設攤。（圖擷自網路）

    「去游除垢」罷免立委游顥行動，25日在南投市3處地點設攤。（圖擷自網路）

    公民團體發動罷免立委馬文君行動，取名為「驅馬除害」。（圖擷自網路）

    公民團體發動罷免立委馬文君行動，取名為「驅馬除害」。（圖擷自網路）

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