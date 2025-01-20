響應We care討傅抗藍白宣講 高市綠委號召全民「揭發癱瘓國家惡行」

民進黨立委李柏毅、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉、黃捷、李昆澤等高雄市立委今共同舉行記者會，揭發藍白意圖癱瘓國家的惡行，邀請民眾於1月23日響應「We care台灣．護國討傅抗藍白」高雄宣講活動。（李柏毅國會辦公室提供）

2025/01/20 17:44

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團近日浮濫刪減預算引發各界輿論反彈，民進黨立委李柏毅、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉、黃捷、李昆澤等高雄市立委今共同舉行記者會，揭發藍白意圖癱瘓國家的惡行，邀請民眾於1月23日響應「We care台灣．護國討傅抗藍白」高雄宣講活動，用行動捍衛自身權益。

邱議瑩表示，全台民眾都看得很清楚，這一年來藍白各種荒謬的提案，甚至荒謬的刪除總預算，到底這個國家會被這一群人搞到甚麼樣子？藍白已失去理性，他們的所作所為只有一個目的，就是想要毀滅台灣這個國家。

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李昆澤指出，藍白粗糙、錯誤且浮濫的預算提案，讓各委員會做白工，委員會中心主義變成最大的笑話，是將有關政府基本運作的預算，作為癱瘓政府的鬥爭工具，更何況這些都是攸關人民生活的資源與經費，最大的受害者就是人民。

黃捷指出，過去一年從國會擴權、財劃法、選罷法、憲訴法，到現在的總預算，藍白的目的都不是為了守護國家，也非監督執政黨，而是傷害人民，他們無法無天、作威作福，對著人民說「你們是要飯的」、「是執政黨的打手」，藍白已經失心瘋了！完全不適任在野黨，立院已經當機，人民有義務站出來讓它重開機。

許智傑質問自稱高雄人的國民黨立委柯志恩，敢投藍白預算提案嗎？要和國民黨一起投嗎？不要口裡說要維護高雄，所做所為都是刪除高雄預算。所有人民的眼睛都是雪亮的，呼籲全國人民要給自己在地選區的立委壓力，讓他們投票時謹慎思考。每個人都有義務站出來，「護國討傅抗藍白，123自由日站出來。」

賴瑞隆批評，國民黨團總召傅崐萁在去年4月到北京見中共全國政協主席王滬寧，回台便強勢通過擴權法案，下半年更變本加厲，惡修財劃法、憲訴法及選罷法，現在還濫刪預算，就是要癱瘓國家運作。

邱志偉回顧，2020年「We care高雄」用百萬公民力量將無能市長趕下台，現在要號召2300萬人一起「We care台灣」，將52+8中國領導人習近平麾下的在野黨、工具人席次趕下台，共同維護台灣民主自由和未來。

最後，李柏毅表示將延續過去「罷免不適任市長」的行動能量，邀請高雄市民1月23日自由日站出來，共同參加「We care台灣．護國討傅抗藍白」宣講活動，當天也會發放活動貼紙，要號召全台民眾共同出聲抗議不適任立委，用行動捍衛台灣的民主、自由與尊嚴。

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