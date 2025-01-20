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    卓榮泰慰問海巡弟兄 提刪預算籲藍白「懸崖勒馬」

    行政院長卓榮泰慰問海巡署台北港基地，他提及藍白刪預算呼籲「懸崖勒馬」，傾聽民意。（記者徐聖倫攝）

    行政院長卓榮泰慰問海巡署台北港基地，他提及藍白刪預算呼籲「懸崖勒馬」，傾聽民意。（記者徐聖倫攝）

    2025/01/20 18:01

    〔記者徐聖倫／新北報導〕行政院長卓榮泰今下午3時至海巡署艦隊分署台北港海巡基地慰問，致詞時提及，藍白兩黨立委「不分青紅皂白」刪預算，數發部、農業部等預算被刪到剩下「1元」，他痛批，若這等情事發生在海巡，將成「國安破洞」。

    卓榮泰下午偕同海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍、行政院發言人李慧芝等，前往台北基地慰問第一線海巡弟兄，除頒發加菜金外，也對在海外執勤的新竹艦、永康艦上的弟兄，以視訊方式表達關心，一行人也登上八里艦視察。

    卓榮泰致詞除表達對海巡弟兄的感謝外，特別提及上個年度與立法院溝通不良，他「自掏腰包」宴請立院院長韓國瑜與3個黨團；立院質疑政院官舍用電量超標，他也「自掏腰包」更換冷氣機，沒有花到公帑，為得就是讓各部會首長能夠心無旁騖地在國家行政工作。

    他說，國家發展仰賴每一筆國家預算，當數發部、通傳會的人事預算被刪到剩下「1元」，痛批藍白兩黨立委根本就是「不分青紅皂白」，呼籲兩黨能夠懸崖勒馬，傾聽廣大的民意所向。

    卓榮泰與在海上服勤的海巡弟兄視訊。（記者徐聖倫攝）

    卓榮泰與在海上服勤的海巡弟兄視訊。（記者徐聖倫攝）

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