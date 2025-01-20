王必勝爆料羅一鈞曾為防疫拒政院發言人一職 喊話「珍惜守護神」

疾管署副署長羅一鈞近日喊話「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，引發各界關注。（資料照）

2025/01/20 17:19

〔記者林惠琴／台北報導〕藍白大砍衛福部預算，疾管署副署長羅一鈞近日喊話「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，今（20日）更表示「不要澆熄國家公務員想要為國家服務的心」，前衛福部次長王必勝在臉書發文力挺，直指羅一鈞沒有明顯的政治傾向，婉拒各種選舉站台，並爆料為了堅守防疫，也拒絕更高的行政院發言人一職，強調國家需要優秀的事務官好好做事，「像羅副這樣的人，是我們的守護神，我們應該珍惜」。

王必勝指出，他所認識的羅一鈞，是一個優秀的醫師科學家，是一個卓越的事務官，也是一個熱血的理想實踐者。不確切知道羅一鈞何時開始把疾病管制當成終身的志業，但清楚知道一直努力實踐它，樂在其中，成績斐然。

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王必勝提到羅一鈞的優點很多，他個人觀察發現，除了學識豐富、聰明過人、溫和有禮、操守廉潔、不愛做作外，在執行業務上既有策略又細心負責，基本上負責的事都妥妥貼貼不需要擔心。羅一鈞也是溫暖善良的人，往往把民眾、病人、同僚的權益掛在心上，口條也好，敘事有邏輯，傳達清晰完整。

王必勝指出，羅一鈞疫情前就是疾管署副署長，現在仍然是，這並非沒機會晉升，他爆料前年行政院曾力邀羅一鈞擔任政院發言人，這職務既重要又不知升了幾級，當時他也曾受命當說客。但羅一鈞的志向非常清楚，要堅守疾病管制的領域，持續守護大家的健康，婉拒了這個邀請。

王必勝提到，羅一鈞沒有明顯的政治傾向，如果純就他個人綜合的感覺，也許有一點點偏藍，強調是事務官堅守行政中立的好範例，從不讓業務受政治考量干擾。

王必勝也爆料，即便選舉前很多人力邀以防疫英雄之姿站台，都被羅一鈞婉拒出席。他也非常尊重羅一鈞這一點，所以2022年台北市長選舉前一晚，明知老長官（指行政院政務委員陳時中）不會當選了，也該去現場情義相挺一下，但他叫羅一鈞別去，他代表就好，因為國家還需要羅一鈞做事，不要被貼上政治的記號。

王必勝強調，政治戰火方熾，子彈亂飛難免。但國家還是需要優秀的事務官好好做事，尤其國際疫情瞬息萬變，隨時可能威脅生命安全，「像羅副這樣的人，是我們的守護神，我們應該珍惜」。他指出，優秀人才的發掘和養成不易，不能等到出問題了才想培育人才，就好像不能等失火了再來找水源一樣。

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