高雄「雙罷劫」 陳其邁：對許智傑與黃捷立院表現有信心

陳其邁今天受訪強調，對許智傑與黃捷在立法院的表現有信心。（記者李惠洲攝）

2025/01/20 17:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大罷免潮來臨，罷免黃捷發起人徐尚賢今天（20日）偕同罷免許智傑發起人朱磊，成立高雄「雙罷劫」連署站，表示將於年後送件；對此，市長陳其邁受訪時說，兩名立委幫高雄爭取很多建設，對他們在立法院的表現有信心。

徐尚賢今天疾呼「大罷免時代高雄人不缺席，要民進黨立委別太囂張」；他說，高雄發起罷免黃捷和罷免許智傑的兩個民間團隊，幾個月前就號召站出來罷免不適任的高雄立委，如今要集結力量合為一體，成立高雄「雙罷劫」連署站，地點在鳳山區中山西路331號，提供高六選區和鳳山選區的選民，連署罷免黃捷和許智傑，預計年後把第一階段的罷免連署書，送件到中選會。

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對此，高雄市長陳其邁今天下午受訪說，立法院是代表人民來行使監督權利，應在國會針對預算、法案審議，替人民爭取權益，假如有不理性的包括刪減預算等，其實並非大家所樂見，比如對大港開唱相關的預算刪除，或對文化展演補助、相關文化內容做政治的審查。

陳其邁強調，他覺得這可能會激起很多不同意見，或是人民反對的意見，每個人在立法院都應該要為他自己的表決，或刪預算負起責任；許智傑與黃捷都持續幫高雄爭取很多建設，「我對他們在立法院的表現有信心!」

媒體也問陳其邁:「中國開放陸客來台，市長覺得是旅遊還是統戰的一種手法？」，陳其邁則說，他上次已經講過了，希望大家能彼此尊重、諒解，「這種走走斷斷，我覺得不必」，就讓雙方協商能順利進行，他也尊重協商結果，尋求互信跟雙贏，才是大家所樂意見到的。

罷免黃捷發起人徐尚賢（中）、罷免許智傑發起人朱磊（左），成立高雄「雙罷劫」連署站。（徐尚賢提供）

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