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    逃脫1元俱樂部 陸委會業務費改為減3成凍2成

    陸委會副主委梁文傑今天強調，陸委會業務費被刪成1元，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會副主委梁文傑今天強調，陸委會業務費被刪成1元，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。（記者陳鈺馥攝）

    2025/01/20 17:27

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日表決「114年度中央政府總預算案」保留提案。其中在陸委會部分，國民黨團原提案將其編列2億8556萬4千元的「業務費」，減列為剩下1元，引發輿論譁然，今表決前藍營修改提案，最終表決通過減列30%、凍結20%，並需於3個月內向立院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

    國民黨團原提案將陸委會「業務費」刪至1元，陸委會副主委梁文傑今天在行政院記者會強調，業務費被刪成1元，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。

    梁文傑指出，近年來因中共打壓，港澳駐處運作非常困難，而且2024年國人去香港有150幾萬人，台灣民眾住在香港有5萬人，台灣企業在香港設分公司410家，每年香港辦事處收到的急難救助、簽證申請、文書驗證非常多，業務費刪成1元，過去5年來努力將付諸流水。他也提及，中共對台宣傳經費是無上限。

    立院院會今表決該案時，國民黨團修正提案，針對陸委會業務費，在排除港澳聯繫服務之推動與執行後，減列30%（約8566萬9200元）、凍結20%（約5711萬2800元），待陸委會3個月內向立院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

    此外，國民黨團原以「近來屢傳政府濫用公帑進行大內宣並有圖利特定媒體之情事」為由，提案全數減列陸委會「媒體政策及業務宣導費」1485萬8千元，不過在表決前國民黨團已撤案。

    立法院院會今日表決「114年度中央政府總預算案」保留提案。（記者謝君臨攝）

    立法院院會今日表決「114年度中央政府總預算案」保留提案。（記者謝君臨攝）

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