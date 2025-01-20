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    衛福部預算遭藍白大砍 婦女及社福團體提3問要立委說明

    立法院審查中央政府總預算案，針對在野黨立委提案大幅刪減與凍結衛福部預算，婦女團體及社福團體要求立委向大眾說明提案理由。（資料照）

    立法院審查中央政府總預算案，針對在野黨立委提案大幅刪減與凍結衛福部預算，婦女團體及社福團體要求立委向大眾說明提案理由。（資料照）

    2025/01/20 16:55

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今（20）日展開表決大戰，針對在野黨立委提案大幅刪減與凍結衛福部預算，婦女團體及社福團體要求立委向大眾說明，刪減或凍結預算的考量、是否經過充分溝通與評估、後續規劃與配套措施，並呼籲政策辯論回歸理性，確保我國性別暴力防治與弱勢群體協助能持續推進與深化。

    台北市婦女救援社會福利事業基金會、台灣婦女團體全國聯合會、台灣防暴聯盟等團體今天發出聯合聲明指出，今年度政府總預算，部分立委對衛福部預算提出大幅刪減及凍結，包括凍結經常性業務支出34億多元的70%預算、刪減媒體政策及業務宣導費4375萬7千元、刪除「保護服務業務－推動性騷擾防治法中長程個案計畫」7872萬3千元。

    該聲明指出，一旦上述預算刪、凍結通過，恐將影響政府推動性別暴力防治工作的整體規劃與執行，也可能對弱勢團體、身心障礙者、失能長輩等脆弱族群在內的受害者支持服務造成嚴重衝擊。

    該聲明要求提案立委與政黨說明，對於刪減或凍結預算的考量，以及整體政策理念與目標為何，以及是否考量到對性別暴力受害者及其他弱勢群體，如身心障礙者、失能長輩等的影響？溝通與評估過程是否已與衛福部及相關單位充分溝通，並評估對性別暴力防治工作、弱勢團體服務所帶來的影響？在後續規劃與配套措施上，有無考量到若刪減或凍結預算，如何確保身心障礙者、失能長輩等在內的性別暴力防治工作不被延宕或削弱？

    該聲明呼籲，立法委員與各政黨回歸理性且具體的政策辯論，在立法院內外秉持公開透明、專業負責的態度，向社會大眾說明清楚。民間婦女及社福團體將持續密切關注各政黨的回應及後續相關行動，並呼籲社會大眾共同監督，確保政府預算能真正用於保障人民權益，特別是弱勢群體的福祉。

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