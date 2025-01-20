為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰轟藍白砍預算是毀滅國家第1步 侯友宜：民代預算把關天經地義

    新北市長侯友宜受訪表示，大家都當過地方首長，讓預算審查能夠落實，這是民意代表應盡的職責。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜受訪表示，大家都當過地方首長，讓預算審查能夠落實，這是民意代表應盡的職責。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/20 17:16

    〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日將展開表決大戰。行政院長卓榮泰上午召開記者會，痛批藍白黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，是毀滅國家的第一步。對此，新北市長侯友宜受訪表示，大家都當過地方首長，讓預算審查能夠落實，這是民意代表應盡的職責。

    立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元；今日將繼續處理立法院國民黨團、民眾黨團所提700多件刪減案，預計再砍1235億元；行政院長卓榮泰痛批，立法院藍白黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，將數發部、NCC預算刪至1元，是毀滅中華民國、毀滅國家的第一步，惡劣行為前所未見。

    侯友宜今天視察A3計畫與南勢國中工程進展，受訪時指出，市議員、立委為預算把關是天經地義，每一分、每一秒都不能浪費掉，如何用在人民的身上才是最重要的，所以讓預算審查能夠落實，而且能夠發揮到最大的功能，來創造人民的福利，這也都是民意代表應盡的職責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播