卓榮泰轟藍白砍預算是毀滅國家第1步 侯友宜：民代預算把關天經地義

新北市長侯友宜受訪表示，大家都當過地方首長，讓預算審查能夠落實，這是民意代表應盡的職責。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 17:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日將展開表決大戰。行政院長卓榮泰上午召開記者會，痛批藍白黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，是毀滅國家的第一步。對此，新北市長侯友宜受訪表示，大家都當過地方首長，讓預算審查能夠落實，這是民意代表應盡的職責。

立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元；今日將繼續處理立法院國民黨團、民眾黨團所提700多件刪減案，預計再砍1235億元；行政院長卓榮泰痛批，立法院藍白黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，將數發部、NCC預算刪至1元，是毀滅中華民國、毀滅國家的第一步，惡劣行為前所未見。

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侯友宜今天視察A3計畫與南勢國中工程進展，受訪時指出，市議員、立委為預算把關是天經地義，每一分、每一秒都不能浪費掉，如何用在人民的身上才是最重要的，所以讓預算審查能夠落實，而且能夠發揮到最大的功能，來創造人民的福利，這也都是民意代表應盡的職責。

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