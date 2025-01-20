林思銘質疑爆料交通違規觸犯個資法 四叉貓回擊：4400罰單快去繳！

國民黨新竹縣立委、也是藍營立院黨團書記長林思銘。（記者黃美珠攝）

2025/01/20 19:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林思銘簽署凍結交通部5000萬預算的提案，遭網紅「四叉貓」劉宇翻出過往違規紀錄，狠諷違規委員刪交通部預算「有夠不要臉」。對此，林思銘今天（20日）反過來質疑四叉貓，怎麼會知道他的身分證字號，進而查出他過往違規歷史？四叉貓也做出回應，並酸林思銘快去繳拖欠許久的罰單！

藍委葉元之、林思銘針對「區間測速」問題刪減交通部「防制交通事故」、「宣導行人交通安全」的業務宣導500萬，以及凍結5000萬。四叉貓隨後上網查詢後發現林思銘不僅在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，其中包含多次超速以及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，最近更有一筆罰單4400元過期了尚未繳納，車子還欠稅9年，忍不住嘲諷「我就問林思銘立委，你簽署這份提案表是不是想自肥？這樣的違規官員跑來刪交通部預算，真是有夠不要臉的啦！」

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對此，林思銘今天將過往違規推給司機，宣稱因為常常在忙選民服務，司機多有違規，但他會概括承受，未來會督促駕駛、助理開車要小心不要違規。而他也反過來質疑四叉貓為何知道他的身分證號碼，這已經違反個資法，「網軍側翼用惡意的心態去攻擊監督預算的在野立委，難道四叉貓從沒違規過嗎？你跟我根本不認識，我在地方上是很樂於幫助所有的民眾，你根本不知道我服務的熱忱，就去謾罵、攻擊我，這不是社會上應該有的風氣。」

四叉貓今下午在臉書發文回擊，「我是網美好嘛！只是說你不愛聽的話就叫側翼喔？你的個資在20年前被放在『行政院公報資訊網』，大立委不去質疑行政院，跑來嗆我這個平民百姓喔？我不會開車，所以不會違規好嘛，更何況誰會像你這位立委一樣，8個月內違規12次被記14點啦！超過一年半的資料無法查，說不定成績更輝煌！你再這樣開車跑選服遲早撞到人……」

四叉貓還說：「林思銘不認識我，但我永遠記得你曾經說過，『我們要撥亂反正，未來我們到立法院第一件事，就是把這條法律（同志婚姻）重新修訂』，所以只要有機會戳你，我就會出現！快去繳罰單啦，4400元是要拖多久！」

四叉貓與林思銘隔空互槓。（資料照）

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