卓榮泰批在野帶來預算風暴 國民黨：民進黨政府成造謠團隊？

國民黨中央黨部20日召開「民進黨政府成會造謠團隊？柯建銘冗長發言拒絕協商 行政部門假消息滿天飛」記者會 ，國民黨發言人楊智伃（右起）、台北市議員柳采葳、新北市議員黃心華出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/01/20 16:34

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院正審議今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰上午親率一級部會首長召開記者會，痛批立法院國民黨團、民眾黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，國民黨下午召開記者會表示，在野黨合理監督中央政府總預算，民進黨卻發動各部會喊窮造謠，在野合理審查預算為人民把關，不怕執政黨既得利益者的造謠恐嚇，國民黨會持續跟黨團並肩作戰打擊假消息，也請全民支持國民黨嚴格幫人民荷包把關。

國民黨發言人楊智伃表示，114年中央政府總預算立法院尚未審查完畢，目前民進黨聲稱刪除的預算都是提案，而非定案，民進黨帶頭造謠說刪除這些預算會影響對人民的補貼，選手能不能坐商務艙。事實上，國民黨要刪除的預算並不會影響到民生，民進黨在野時蔡英文高喊要刪除20％的總預算，目前國民黨僅刪除3.47％的總預算，賴政府就說國家沒辦法運作，民進黨講出這些話不臉紅嗎？

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針對公視預算，楊智伃指出，總統賴清德在2009年當立委時，曾經凍結公視預算4.5億，賴清德可以凍結，國民黨凍結就是要荒廢公視、砍掉文化人？實在太雙標；此外，今年總預算從去年的2兆7千多億，膨脹到3兆1千多億元，即便國民黨刪減後還有3兆零386億元，民進黨說國家因此無法運作，難道是數學運算能力被刪光了？

台北市議員柳采葳表示，民進黨說只要砍預算國家就要滅亡，正因為有這些民進黨立委才真的國之將亡。民進黨說藍白要砍中研院的預算，造謠說要凍結50億不讓中研院去培養科研人才，事實上國民黨提案凍結中研院的業務費30%，不影響人事費用；另外，民進黨造謠國民黨要凍結青年團體的補助7千萬元，但事實是政府拿公帑補助台中市好民文化行動協會來攻擊在野黨以及發起罷免立委，明顯違反行政中立，國民黨主張經費應中立運用，並撤銷不當的補助。

柳采葳指出，民進黨造謠說藝文創作補助藍白要凍結20億元，但真相是提案文化部業務費凍結70%，原因就是文化部做1624歌仔戲、零日攻擊等，只會宣揚民進黨偏頗論述，TaiwanPlus更成為民進黨的大內宣且成效差，「黑潮計畫」不公補助特定對象，因而主張凍結預算避免濫用公帑。

新北市議員黃心華也說，民進黨在預算審查過程中把黑的說成白的，中研院的預算根本沒有砍到人事費，卻造謠說要砍掉幾千個助理，還說國民黨砍兒童醫療預算114億，其實衛福部預算中跟兒童相關的預算才15億，哪來的114億？

黃心華並強調，民代會以預算提案當做審查的手段，要求行政單位政策改進，民進黨卻刻意把這些嚴格審查的過程當成結果來愚弄國人。國民黨會繼續幫民眾把關，也請大家共同支持國民黨立委嚴審預算，遏止民進黨政府胡亂花錢。

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