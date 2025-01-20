聯合服務中心業務費被刪得赴台北辦護照 林岱樺：柯志恩還在美國拍美照

林岱樺表示民眾得遠赴台北辦護照，柯志恩還在美國拍美照。（圖由林岱樺服務處提供）

2025/01/20 17:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立法院今（20）日表決刪除行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元，高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市、及金門縣等五處聯合服務中心業務費經減列後僅剩36萬9千元，立委林岱樺指出，「砍預算砍到人民的身上」，如此損害民眾權益，國民黨卻還可以不痛不癢，而柯志恩還在美國拍美照，顯現國民黨絲毫不將中南部的民眾看在眼裡。

根據行政院南部聯合服務中心設置要點指出，舉凡民眾各項證照申請、所需資訊諮詢服務及輔導事項、民眾對各部會主管事務陳情及建議等事項，以及協調各部會及地方政府推動有關南部地區土地、交通、經濟、衛生、環境保護等重大建設事項，皆為行政院聯合服務中心的業務範圍。

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林岱樺指出，報復性的砍預算，其中不乏針對國防、內政、全民福祉等重大預算進行刪減，顯示國民黨行政治鬥爭已經到喪心病狂的程度，行政院各區聯合服務中心原先就是民眾辦理護照等業務的重要窗口，如今五處聯合服務中心的業務費近全刪，年後五處聯合服務中心將被迫熄燈，將來民眾辦理業務無門恐怕只能北上辦理。

林岱樺說，國民黨高雄黨部主委柯志恩為了選舉，口口聲聲說要踏遍高雄每一片土地，卻在國民黨報復性刪除公共建設及補助等重要預算法案之時，竟然還在社群平台，炫耀在美國拍雪景網美照，絲毫不提預算刪除可能帶來的重大影響，無疑是對於高雄的民眾莫大的羞辱。

立法院今（20）日表決刪除行政院聯合服務中心業務費剩36萬9千元。（圖由林岱樺服務處提供）

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