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    公共運輸計畫50％預算被凍 公車業者憂「周轉不靈倒閉」

    交通部公共運輸計畫預算被凍結50％，公車業者憂心墊付壓力。圖為公共運輸示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    交通部公共運輸計畫預算被凍結50％，公車業者憂心墊付壓力。圖為公共運輸示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/20 16:36

    〔記者蔡昀容／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，也有部分預算被凍結。交通部參事沈慧虹轉貼公車業者貼文，貼文指出，公共運輸計畫50％預算「凍結未刪」，但可能導致業者必須繼續墊付費用，擔憂預算解凍之前，業者就先周轉不靈倒閉。

    交通部參事沈慧虹在臉書發文指出，偏鄉公共運輸不能停，因為很多長輩、孩子需要公共運輸，那是基本求學、就醫的生活交通服務，不忍心也不能停。

    她轉貼公車業者臉書貼文，業者在貼文指出，他的公司不大，但薪資、油料、維修保養和各項雜支，每個月總計700、800萬元跑不掉，但去年最後一期的補貼款還沒拿到，公司約墊付4000萬元，在這種情況下，路線不能停、不能減班，年後還要付1300萬元交兩台車，現在又面臨公共運輸計畫預算凍結50％。

    業者表示，雖然預算只是被「凍結」，而非「砍掉」，但業者必須多墊付幾個月，就看哪家客運先周轉不靈倒閉，預算若遲遲沒解凍，就大家一起死；這不只攸關客運業者，還有一堆鄉公所、NGO自己營運的幸福巴士，恐都會受到影響。

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