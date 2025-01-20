淨零預算遭藍白立委凍結 環團憂延宕氣候治理、弱化能源轉型

台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理。（示意圖，資料照）

2025/01/20 16:56

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院明日就要休會，仍有數百項的中央部會預算凍結與刪除提案待處理。台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理；立委提案刪減政府補貼台電千億元預算，任憑台電虧損累積，也恐弱化綜合電業轉型能力。

台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年中央總預算共計編列1161億元，用於淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫，較前一年度增加22%，也是政府首次達到每年千億以上淨零預算的承諾。然而檢視立委的預算凍結與刪減提案，國民黨黨團以國發會推動淨零轉型進展有限，部分永續發展目標進度落後為由，提案凍結國發會70%的業務費，如此高額的凍結比例，勢必將影響國發會原訂推動的淨零轉型與綠色成長、數位及淨零雙軸轉型產業政策研析等，以及推動台灣淨零轉型政策研究，並使永續會秘書處無法發揮功能。

請繼續往下閱讀...

台灣氣候行動網絡研究中心並表示，國民黨團也以「鑑於政府經費支出逐年膨脹，相關業務執行結果未能達預期目標，為樽節開銷」通案性理由，提案凍結環境部氣候變遷署50%的業務費。然而今年度碳費制度已開始運行，氣候署須在今年6月底前完成281家企業所提的自主減量計畫審查，且國際上亦要求今年度各國需提出以2035年為目標年的國家自定貢獻（NDC），國內的「氣候變遷因應法」也規範需在今年9月前完成第三期階段管制目標及部門行動方案，高達50%的凍結比例，將導致氣候署無法即時回應國際減碳壓力與國內產業減碳需求。

針對達成淨零最關鍵的能源轉型，台灣氣候行動網絡研究中心提到，在野黨立委以「能源政策錯誤」為由，提案刪減經濟部今年編列的一千億元撥補台電虧損經費，然而該預算規劃起因於台電2022年、2023年受到烏俄戰爭化石燃料大漲影響，致使其該兩年虧損分別達到2272億元、1977億元。

台灣氣候行動網絡研究中心表示，依據台電預算書，今年規劃約626億元的淨零預算，主要用於再生能源案場開發、儲能系統應用、再生能源加強電力網工程、智慧電表及智慧變電所布建等，若無法藉由此一千億元撥補，降低其負債，將影響其淨零相關投資。且若台電近年虧損全由調升電價因應，單次電價漲幅需達到50%才能達到此目標，恐對一般民眾產生劇烈影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法