為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    淨零預算遭藍白立委凍結 環團憂延宕氣候治理、弱化能源轉型

    台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理。（示意圖，資料照）

    台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理。（示意圖，資料照）

    2025/01/20 16:56

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院明日就要休會，仍有數百項的中央部會預算凍結與刪除提案待處理。台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年政府淨零預算首次達到每年千億以上承諾，但在野黨立委卻以不合理比例，分別凍結國發會7成、氣候署5成的業務費，恐延宕淨零研究、碳費推動等氣候治理；立委提案刪減政府補貼台電千億元預算，任憑台電虧損累積，也恐弱化綜合電業轉型能力。

    台灣氣候行動網絡研究中心指出，今年中央總預算共計編列1161億元，用於淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫，較前一年度增加22%，也是政府首次達到每年千億以上淨零預算的承諾。然而檢視立委的預算凍結與刪減提案，國民黨黨團以國發會推動淨零轉型進展有限，部分永續發展目標進度落後為由，提案凍結國發會70%的業務費，如此高額的凍結比例，勢必將影響國發會原訂推動的淨零轉型與綠色成長、數位及淨零雙軸轉型產業政策研析等，以及推動台灣淨零轉型政策研究，並使永續會秘書處無法發揮功能。

    台灣氣候行動網絡研究中心並表示，國民黨團也以「鑑於政府經費支出逐年膨脹，相關業務執行結果未能達預期目標，為樽節開銷」通案性理由，提案凍結環境部氣候變遷署50%的業務費。然而今年度碳費制度已開始運行，氣候署須在今年6月底前完成281家企業所提的自主減量計畫審查，且國際上亦要求今年度各國需提出以2035年為目標年的國家自定貢獻（NDC），國內的「氣候變遷因應法」也規範需在今年9月前完成第三期階段管制目標及部門行動方案，高達50%的凍結比例，將導致氣候署無法即時回應國際減碳壓力與國內產業減碳需求。

    針對達成淨零最關鍵的能源轉型，台灣氣候行動網絡研究中心提到，在野黨立委以「能源政策錯誤」為由，提案刪減經濟部今年編列的一千億元撥補台電虧損經費，然而該預算規劃起因於台電2022年、2023年受到烏俄戰爭化石燃料大漲影響，致使其該兩年虧損分別達到2272億元、1977億元。

    台灣氣候行動網絡研究中心表示，依據台電預算書，今年規劃約626億元的淨零預算，主要用於再生能源案場開發、儲能系統應用、再生能源加強電力網工程、智慧電表及智慧變電所布建等，若無法藉由此一千億元撥補，降低其負債，將影響其淨零相關投資。且若台電近年虧損全由調升電價因應，單次電價漲幅需達到50%才能達到此目標，恐對一般民眾產生劇烈影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播