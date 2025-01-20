賴總統到警政署加油 勉警突破詐騙不到10％低破案率

總統賴清德出席警政署114年第1次署務會報，除勗勉警務人員，也頒發獎勵金表達慰勉之意。（記者林正坤攝）

2025/01/20 16:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天警政署在農曆年前最後一次署務會報，總統賴清德下午特別到警政署，慰勉警察同仁辛勞並頒發獎勵金，賴清德肯定警方對治安維護的貢獻，也強調，雖然去年的成果比前年好，但從打詐儀表版每天仍有數億元的被騙財損，顯見目前對打詐仍做的遠遠不夠，希望警察同仁能繼續加油、持續努力。

賴清德說，警察是社會正義的化身，除暴安良、也是交通安全的守護者，所以他在今年的第一次署務會報，特別代表人民前來向各位警察同仁表達最由衷的感謝之意；但他話鋒一轉，開始向下面的各縣市警局長等高階警官上起「數學課」，他指出根據打詐儀表板的每天被詐件數及金額，表示還有很大的空間努力。

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賴清德舉例指出，去年偵破詐騙集團2430件，查扣不法所得144億元，但截至目前，每天仍有500到600件的詐欺案，以500件來算，一年365天，就有182500件詐欺案件正在發生，代表還有超過90%的未破案件還要繼續努力。

賴清德又說，目前一天大概民眾被詐騙4到6億元，就算5億元好了，一年台灣社會就會被騙走1825億元，去年共查扣不法所得144億元，也就是成果不到十分之一，這是他為什麼請內政部長劉世芳跟警政署長張榮興設立打詐儀表版的原因，「除了要知道我們去年的成果比前年更好，表示同仁更用心外，也要讓大家知道我們還有多少事情還沒做，還有多大的目標要去努力」。

賴清德最後仍感謝所有警察同仁的辛勞，他說過年期間許多國人都放假，但仍有許多行業是沒有辦法回家過年，包括我們警察、消防、海巡、國軍、醫護等，都必須要站在崗位上，所以他感謝各位在過年期間不得閒，祝大家新年快樂、闔家平安、工作順利。

內政部長劉世芳則說，過去一年在署長張榮興帶領下，全體警察同仁全心投入維護社會治安，在打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫槍械及防制毒品危害等犯罪，有一定的成果，更積極推動國家全社會防衛韌性工作，強化關鍵基礎設施安全防護及民防團隊革新等，她對全體警察同仁的努力與付出，也表達肯定及感謝。

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