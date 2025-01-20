陸委會提醒避免港澳非必要旅行 赴港帶防狼噴霧觸法

陸委會今日表示，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行。邇來更有民眾赴香港時，因攜帶防狼噴霧器觸法而影響既定行程。 （資料照）

2025/01/20 16:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農曆春節將屆，國人前往香港旅遊、轉機者眾。陸委會今日表示，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行。邇來更有民眾赴香港時，因攜帶防狼噴霧器觸法而影響既定行程。

陸委會指出，該會提醒民眾，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目的規範與台灣不同，前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器（包括胡椒噴霧唇膏）、電擊棒（包括貌似智慧型手機之電槍）、伸縮警棍（包括手電筒型之伸縮棍）、手指虎（俗稱「鐵蓮花」之指節環）、彈簧刀、梳子刀及菸草製品等，避免觸法致延誤行程；禁止攜帶物品詳情可參閱香港警務處網頁、香港海關網頁、澳門海關網頁。

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陸委會提醒，寒假及農曆春節即將來臨，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行。該會已於官網「中港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」提供「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，提醒國人留意當地法規對人身安全及權益的可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程，並於出發前至陸委會「國人赴中港澳動態登錄」系統進行登錄。

陸委會提到，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557），俾利政府即時提供必要的協助，以確保自身權益。

陸委會也呼籲，國際非洲豬瘟疫情仍顯嚴峻，為維護國內農業生產安全，提醒民眾切勿違規攜帶含肉類產品及動植物產品入境來台，亦不可以快遞或郵包寄送等方式輸入，避免違反動植物檢疫相關規定而遭罰。

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