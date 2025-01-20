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    高市青年局長張以理傳要選議員 陳其邁：希望專心專職參選

    張以理（右）任內經常與年輕人打成一片。（資料照）

    張以理（右）任內經常與年輕人打成一片。（資料照）

    2025/01/20 16:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局長張以理傳出將請辭，參選下屆市議員；對此，市長陳其邁今天（20日）下午受訪指出，如果張以理生涯有參選的規劃，市府立場會希望說能專心專職參選。

    張以理投入市議員選舉的傳聞已有一段時間，高雄市議會今天上午審查青年局預算，議員白喬茵詢問張，外傳他有意投入2026年高雄市議員選舉，希望由新局長上任後，再來審預算；張以理則坦言「確實有這樣的打算」，但尚未請辭，外傳他可能投入下屆左營、楠梓區市議員選戰，爭取立委李柏毅留下的議員空缺。

    張以理也說，針對他個人規畫，會在適當時間，公開且如實秉告，但不希望因為個人生涯規畫，影響青年局預算審查，比較負責任的態度，是預算先通過，再交給接任者執行。

    對此，市長陳其邁今天下午受訪指出，這幾天議會正趕著在審預算，馬上這個會期的臨時會即將結束，希望張局長能夠很負責任，在議會裡面備詢，尋求議員支持預算。「如果生涯有參選的規劃，市府的立場會希望說能夠專心專職的來參選！」

    37歲的張以理曾任立委趙天麟國會辦公室新聞公關，也曾參加過民進黨三民區市議員初選，本身有工業設計長才，拿過德國紅點設計概念獎、台灣酷設計100大新一代設計獎銅獎，2020年8月被陳其邁延攬擔任青年局長，任內推行過不少青年新政。

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