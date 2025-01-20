行政院新聞傳播預算遭砍5100萬 官員：約聘僱人員、手語老師將失業

立法院今表決中央政府總預算案，行政院長卓榮泰（起立者）趕表決前開記者會，呼籲在野黨團放下手上大刀。（記者陳鈺馥攝）

2025/01/20 16:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日表決中央政府總預算案，立法院國民黨團提案將行政院新聞傳播業務編列5195萬9000元，減列5100萬元，預算被砍到只剩95萬餘元。知情官員表示，新傳處臨時約聘雇人員、政院院會後記者會的手語老師都將面臨失業。

藍白立委聯手表決通過多項刪減案，針對行政院秘書長龔明鑫日前在立法院逕自離開，國民黨團不滿其藐視國會行徑，今日凍結行政院5億元預算，俟向內政委員會提出專案報告及書面道歉，經同意後始得動支。

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另外，行政院經常支出業務費也遭凍結70%，俟執行30%後始申請解凍並需經立法院院會同意。

不滿陳時中罷免立委 藍白砍政委相關1270萬

立法院民眾黨團提案，政務委員陳時中屢次發言跨越業務分際，越級表示支持行政院不副署立法院通過之法案、號召罷免在野黨立委，已不適任處理其業務，減列施政及法制業務費1000萬元及政務人員待遇人事費270萬7000元，該案表決通過。

官員表示，政院新聞傳播處費用遭提案刪減98％，國家政策推動傳播、中英文國情施政資料編譯彙整都被禁止，民眾難以得知政府政策，國際社會也無法知道台灣政府作為。

官員指出，現在就連辦公室紙張、繪圖軟體版權費都沒錢可付，影響層面非常廣大，相關委外合約都得解約，臨時約聘雇人員、政院院會後記者會的手語老師都將面臨失業。

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