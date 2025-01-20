遭深偽與柯建銘接吻 吳思瑤提告加重誹謗

吳思瑤委請律師黃翊勛（左）及國會辦公室主任吳奕萱（右）代赴北檢，針對造假立委吳思瑤與民進黨團總召柯建銘接吻假影片進行提告。（記者田裕華攝）

2025/01/20 16:24

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤發現一個叫做「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）的tik tok帳號，竟發造假影片，以深偽手法將她與民進黨立法院黨團總召柯建銘，合成1則親吻虛偽不實短影音；吳思瑤與柯建銘今委由律師黃翊勛及吳的國會辦公室主任吳奕萱赴台北地檢署、高檢署提告刑法加重誹謗、散布他人不實性影片罪嫌及違反國安法；她並委由吳奕萱口頭聲明：「如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價」。

吳思瑤為了徹底防制深偽犯罪歪風，防止再出現下一位性影像受害者，今日正式提告，同時希望高檢署調查本案背後是否有境外勢力進行操作，而涉違反國安法。

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吳思瑤在今年1月16日在臉書留言：「我也成為深偽受害者了。記者告訴我，一個叫做金門坦克陳玉珍（jessica.chen01）的tik tok帳號，發了造假影片，內容是把黨團記者會畫面，變造成我跟柯總召接吻。第一時間，我被噁心到根本不想看那支影片。我相信這也是多數深偽被害人的心情。助理查證後得知，這個帳號還發布了許多針對我和民進黨女性立委的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑」。

吳思瑤指：「陳玉珍委員回應記者這個帳號不是她的，與她無關，我無從確認。但我選擇相信同為女性國會議員，無論政黨立場，至少都有起碼的道德底線。自從擔任民進黨團幹事長，我承受了各種攻擊、抹黑。每一天深處捍衛台灣民主、對抗毀憲亂政和預算恐攻的政治火線上，攻擊發展成人格謀殺的性羞辱。

吳思瑤續指，「我為民主台灣仍有這種無法講理論述、只能使用下流手段的人感到悲哀。但我不會畏懼、不會退縮。為了徹底防制深偽犯罪的歪風，為了不再有下一個受害者，我會提告到底。我要正告所有躲在假帳號背後，散佈不實內容乃至於性影像的犯罪者：在民主社會，有不同立場，歡迎光明正大走到我面前表達。如果選擇下流的犯罪手段，必須付出代價」。

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