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    年前新氣象 台南3區長交接

    新任的新化區長李義隆（右）與新任大內區長陳俊達完成交接。（記者劉婉君攝）

    新任的新化區長李義隆（右）與新任大內區長陳俊達完成交接。（記者劉婉君攝）

    2025/01/20 15:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節前夕，台南市第2波區長調整，今（20）日有新化、大內、山上等3區的區長交接，新任的新化區長李義隆，先赴新化區公所走馬上任，再趕場到大內區，與新任大內區長陳俊達完成交接儀式。

    原永康戶政事務所主任劉榮調任台南市選舉委員會組長，遺缺由原新化區長吳金喜接任；新化區長則由原大內區長李義隆接任，原東區區公所主任秘書陳俊達則陞任大內區長；原山上區長謝松益退休，遺缺由永康區公所主任秘書王上宜陞任。

    至於東區區公所主秘一職，由安平戶政事務所主任吳淑鳳調任，安平戶政事務所主任職務，由西港區公所主任秘書黃崇賢調任。

    交接儀式今天先後舉行，李義隆先在民政局副局長吳明熙的監交下，從吳金喜手中接下新化區長的印信，隨後再於大內區石子瀨活動中心，由民政局長姜淋煌監交，與陳俊達完成大內區長的交接。

    陳俊達在東區服務逾4年，上任前已先走訪地方，他說，上任後會從先了解地方特色開始，找出地方優勢，在城鄉差距之下，多聽聽大內鄉親有何需求、基層的聲音，了解里長的想法，致力讓區政更加提升。

    陳俊達說，東區有些大一點的里，1個里就有超過萬人，大內區比較農村型，但他最近與鄉親接觸，人情味特別濃，有些人提供很多很好的建議，未來他希望運用行政資源，結合社區特色，提供更好的服務。

    大內區長交接儀式在石子瀨活動中心舉行。（記者劉婉君攝）

    大內區長交接儀式在石子瀨活動中心舉行。（記者劉婉君攝）

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