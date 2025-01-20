文化部預算遭刪凍 李遠：金曲、金鐘獎恐辦不成 波及國際書展推廣計畫

文化部長李遠今天在政院記者會表示，若提案刪減、凍結通過，很多活動與計畫到3、4月將會中斷，早已展開籌劃的金曲獎、金鐘獎恐怕無法繼續。（記者陳鈺馥攝）

2025/01/20 15:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，上週通案刪除939億7500萬元預算，立法院國民黨團提案凍結文化部業務費7成預算，國民黨立委陳玉珍更要大砍公視預算，引發影視圈怒火。文化部長李遠今天在政院記者會表示，若提案刪減、凍結通過，很多活動與計畫到3、4月將會中斷，早已展開籌劃的金曲獎、金鐘獎恐怕無法繼續。

文化部114年主管預算共計編列290億元，依立法院17日通過的通刪數試算已刪減約6.24億元，將影響視聽出版業推廣計畫，如台北國際書展、各項閱讀推廣計畫等。以及台灣參與大阪世界博覽會文化交流計畫、國際據點業務費及文化交流，金曲獎、金鐘獎、金鼎獎等獎項。

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李遠表示，文化部是一個很小的部會，沒想到這幾天突然烽火漫天，就知道它是怎樣傷害到文化部預算。一個公共電視要被刪23億，連林懷民都站出來連署，大家實在太氣憤了，事實上來連署的所有影視界2萬多人，真正跟公共電視有關係的很少，實在是覺得這樣刪法太荒謬。

李遠談及，最近其他藝文團體，包括漫畫、出版、表演藝術、視覺藝術，在短短幾天內聚集，因為他們發現其實不只刪公視預算，其他部分簡直是哀鴻遍野，總共刪了24億元，幾乎遍及所有項目，更被凍結52億元，這樣一刪幾乎沒什麼錢，文化部業務費若被凍結70%，代表活動只能做到今年3月、4月。

李遠語重心長地說，文化部每年活動是固定的，金曲獎、金鐘獎、國際書展，所有活動都沒有辦法當時決定，必須很早就開始準備。最近大家有個誤會，以為是文化部編的預算，就是補助一些文化人，其實是不對的，台灣的民間力量很大，文化是靠很多文化人跟民間力量來支撐的，文化部只是編一些預算改善環境而已，「當文化人站出來的時候，就表示這個國家有重大危機了！」

李遠提及，政府能給漫畫的補助不多，從2018年開始補助至今，光一個日本國際漫畫大賞，台灣得到2個金牌、9個銀牌、21個銅牌，一共25個漫畫家得獎，得獎32次。他們大部分都是靠自己畫圖，每一本漫畫花一兩年時間畫，政府能給的錢很有限，能幫助作家最近才有翻譯的，給一點補助到國外去，例如楊双子就得獎了，金翎翻譯也得獎了，得的獎都是國際上最大獎。

李遠指出，他本身在文化界工作50年，不是靠政府補助，但政府應該創造一個環境，有機會讓他們出國參加展演，參加國際駐村，本來就要創造這個環境，台灣已經輸給日本、韓國很遠了，預算是韓國5分之1。

他更說，每一項刪減案都傷到非常嚴重地方，他特別要幫文化人講話，因為他們最近是烽火遍地的署名，光是漫畫界就6000人，你就可以知道台灣文化人其實人數不少，但他們團結起來是很可怕的。

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