高市青年局長張以理擬參選下屆議員 稱審查預算與選舉無關。

高市青年局長張以理傳出將辭官參選下屆高市議員，青年局預算因此被擱置。（記者王榮祥翻攝）

2025/01/20 16:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局長張以理傳出將辭官參選下屆高市議員？國民黨高市議員白喬茵引述外界說法、質疑青年局預算會跟選舉有關，張以理坦言確實有評估參選議員，但審查預算是他現階段重要任務、與選舉無關。

高市議員白喬茵今審查青年局今年度預算時，詢問青年局長張以理是否有意投入明年高市議員選舉？並希望新局長上任後再審預算；張以理答詢表示「確實有這樣打算」，但目前尚未請辭。

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張以理事後強調，身為青年局局長，審查預算本來就重要工作，這跟選舉無關，也希望能跟議員多溝通，讓青年局業務順利推動。

綠營人士指出，張以理可能投入高雄左營楠梓區議員選戰，該區域因台積電高雄廠進駐，近幾年成為高雄發展焦點之一。

該區共9席議員，去年李柏毅轉戰立委後，8席分別為民進黨2席、國民黨5席、無黨籍1席，綠營已有前高雄市代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基表態爭取提名，前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳也持續耕耘地方；藍營則為額滿情況，暫無新人空間。

張以理畢業於大同大學工業設計研究所，曾獲得紅點設計獎，歷任立委趙天麟辦公室公關長兼發言人、2018陳其邁競選總部發言人、2020蔡英文高雄競選總部媒體部執行長。

他是陳其邁上任高雄市長的第一批團隊中，最年輕的三劍客之一（另兩位為經發局長廖泰翔與原民會主委阿布斯），任職青年局長積極推動各項青年業務，尤其是扶助青年創業、將青年設計品牌化與國際化，成效深受各界肯定。

高市青年局長張以理證實有辭官參選下屆高市議員的規劃，但也強調審查預算是現階段重要工作。（記者王榮祥翻攝）

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