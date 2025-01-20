黃國昌提案刪凍淨零公正轉型預算 國發會民間委員憂延宕公正轉型推動

民眾黨立委黃國昌所提出的刪凍國發會「建構完善淨零公正轉型及區域治理推動機制」預算的提案表。（記者陳嘉怡翻攝）

2025/01/20 16:22

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，立委黃國昌針對國發會編列3千多萬元推動淨零公正轉型預算，提案凍結500萬元，以及刪減500萬元。國發會公正轉型委員會民間委員今（20）天發出共同聲明指出，樂見有立委督促政府強化淨零公正轉型政策，但提案的預算刪減與凍結幅度，達原本預算額度三分之一，反而會無助於公正轉型推動，建議調降凍結預算比例。

國發會公正轉型委員會民間委員台灣環境規劃協會理事長趙家緯、綠色公民行動聯盟理事賴偉傑、中山大學社會系副教授邱花妹、主婦聯盟環境保護基金會常務監察人賴曉芬 、台灣勞工陣線協會研究部主任洪敬舒、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍，共同發出聲明。

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該聲明指出，針對國發會所編列的「建構完善淨零公正轉型及區域治理推動機制」3132萬元預算，立委黃國昌以2024年時僅舉辦兩次委員會，以及未提出公正轉型展望報告為由，提出凍結500萬元，以及刪減500萬元。他們樂見有立委關心淨零公正轉型政策推動、督促國發會強化相關作為，然而此提案的預算刪減與凍結幅度，約達原本預算額度三分之一，將無助於公正轉型的推動。

該聲明表示，在過往兩年中，在國發會此預算支持下，民間團體得以舉辦超過40場針對不同類型的產業、社福機構、青年、性別團隊的公眾諮商對話活動，汲取各方對於淨零轉型的關切重點，進而鑑別公正轉型政策應涵納的關鍵議題。亦促成各類工會組織與環保團體共同討論石化業、鋼鐵業、電力業面對淨零轉型應採行的策略；原民團體代表可汲取國際地熱能源發展經驗，思考台灣以原住民為主體的地熱對策；關注拾荒者權益的團體，得以進行完整訪調，全面掌握循環經濟下，拾荒者所需要的支持。

該聲明呼籲黃國昌修正此提案，若依據原案通過，將減少約三成左右的NGO合作案，且因解凍程序拖延，也將壓縮各類諮詢活動的作業時間，不利於淨零公正轉型討論；建議不宜刪減預算，並應將凍結預算比例調降至10%以下。

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