怕罷免！藍委凍中選會預算 綠委酸：嘴上說不怕、提案很誠實

民進黨立委林俊憲表示，國民黨團怕罷免怕得要死，提案威脅中選會，若不更改連署書格式，讓現有累積的連署書無效，就要凍結其選舉業務費50%。（記者謝君臨攝）

2025/01/20 16:04

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日表決「114年度中央政府總預算案」。民進黨立委林俊憲表示，國民黨團怕罷免怕得要死，提案威脅中選會，若不更改連署書格式，讓現有累積的連署書無效，就要凍結其選舉業務費50%。且最可笑的是，這案原本前幾天國民黨說要撤案，可能怕讓週末罷免添柴火，不過早上又偷偷摸摸加進來。而在藍白人數優勢之下，稍早已表決通過凍結339萬1千元。

今年度中選會及所屬預算案於第2目「選舉業務」項下「選務策進」中「業務費」編列預算678萬2千元。國民黨立委王鴻薇提案指出，為避免於選罷法規定得進行罷免活動、提案、連署之期限前即進行相關活動進而觸法，確保連署的合法性與正當性。因此凍結該項預算50%，待中選會1個月內向立院內政委員會提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經委員會同意後始得動支。

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「國民黨怕不怕罷免？怕，而且是怕得要命。嘴上說不怕，但提案很誠實。」林俊憲說，沒收罷免連署的提案，剛剛藍白一起以多數通過。

林俊憲批評，藍白這群人根本不值得相信，其任何行為和承諾都可撕毀。行政機關會思考如何應對，但他也要請各地的公民團體先做好最周全的打算，一定要留下連署人聯絡方式，二階也用得到。「不要聽他們怎麼說，要看他們怎麼做。今天這一案出來，大家看懂了嗎？所以，繼續努力衝刺下去就對了。 」

民進黨立委林岱樺也痛批，藍白聯手強推選罷法，現在又凍結中選會預算，「嘴上說不怕人民罷免，但卻實質沒收人民罷免權利。」

林岱樺指出，王鴻薇的提案內容寫選罷法第1項「公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿1年者，不得罷免。」但從去年5月份開始民間就啟動提案及連署事宜，與法規規定的罷免活動日期相差慎大，有違法之虞，所以砍掉中選會主委李進勇的特別費預算，只留下1千元。

另外，國民黨又臨時加案，提案內容幾乎完全一樣，為的就是凍結中選會業務費50%，林岱樺質疑，王鴻薇及國民黨在做的，就是變相逼行政單位表態，為的就是不要讓民間發起罷免。

林岱樺痛批，國民黨不只從法規上動手，現在還擋中選會預算，目的非常明顯就是要阻擋人民的憤怒，沒收罷免權，嘴上說著不怕，現在卻做這些事，「藍白到底是在怕什麼？」

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