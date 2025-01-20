全台連新年會 趙中正籲台僑支援本土政權

台僑團體「全日本台灣連合會」19日舉辦新年會，會長趙中正與駐日代表李逸洋合照。（記者林翠儀攝）

2025/01/20 15:04

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕國民黨和民眾黨聯手製造國會亂象讓旅居日本的台僑倍感憂心，台僑團體「全日本台灣連合會」19日舉辦新年會，全台連會長、國策顧問趙中正表示，在野黨的目的是為了弱化台灣政府，讓台灣陷入混亂，也是一種對中國有利的「利敵」行為，他呼籲台灣鄉親團結，為子孫開拓一條安全的道路，也呼籲海外台僑採取行動支援台灣本土政權。

全台連是由20多個在日台僑團體組合而成，今年的新年會邀請首位日本籍的行政院政務顧問野崎孝男，以台日交流為主題發表專題演講，駐日代表李逸洋、前駐日代表許世楷、前國策顧問金美齡、新北市議員山田摩衣等人到場致詞，前首相安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世也特別到場致意。賴清德總統、行政院長卓榮泰、僑委會委員長徐佳青均以錄影表達致賀之意。

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岸信千世致辭時表示，台灣立法院目前呈現朝小野大的狀況，遺憾的是日本國會也有類似的狀況，他認為，為了維護國民安心生活，國會應該發揮正常的功能。

岸信千世提到台日地方交流相當活絡，但缺乏橫向的合作，他表示，前年當選眾議員後他馬上加入日華議員懇談會，現在負責地方交流事務，希望整合日本各縣與台灣各縣市的交流合作，藉以深化台日關係。

李逸洋致詞時嚴厲反駁中國駐日大使吳江浩「台灣過去、現在與將來都不是一個國家」的說法，並表示完全無法容忍這種發言。李逸洋表示，未來30年，半導體和AI技術將引導全球，台灣獨占全球最先進晶片和AI伺服器的9成，美國不管是拜登政府或川普政府均嚴禁技術流向中國，因此握有半導體和AI的國家，將會是世界強國。擁有半導體和AI技術的台灣，從未隸屬過中國，我們有直接民選的總統，有自己的政府和軍隊，台灣已是世界無法漠視、主權獨立的國家。

趙中正在致詞時指出，藍白兩黨聯手製造立法院混亂，凍結潛艇建造預算、廢止年金改革，提高罷免門檻，惡行惡狀磬竹難書。美國川普政府即將上路，世界也將進入新的局面，他認為，台灣全體國民為了守護自己的自由與民主，應該認清世界的趨勢，選擇正確的政治制度，那就是台灣的本土政權，並有必要採取行動提供支援。

日本眾議員岸信千世出席全台連新年會，提到日本國會和台灣立法院一樣呈現朝小野大的情況，認為國會應發揮正常功能才能保障人民安心生活。（記者林翠儀攝）

全日本台灣連合會19日舉辦新年會，在日台僑踴躍參加。（記者林翠儀攝）

全台連新年會，在日台灣青年賴清德應援團上台排出「告訴世界、台灣尚勇」的字牌。（記者林翠儀攝）

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