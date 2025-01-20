藍白大砍預算 農業部：影響食安勘災還衝擊台灣豬外銷

我國可望今年被WOAH認定為傳統豬瘟非疫區，但因藍白立委大砍農業部國內外差旅費預算，防檢疫人員將無法到國外開會或查驗進口肉品的牧場等，影響食安還有台灣豬外銷。（資料照）

2025/01/20 15:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院上週五通過中央機關刪減國外旅費6成、國內旅費2成，農業部今（20日）表示，許多農畜產品需要雙邊檢疫，需要飛到國外看現場是否符合我國規定，但因差旅費被刪減，影響食安，也會對台灣農畜產品如台灣豬肉外銷造成影響，發生天災後農改場為農民勘災也受影響。

我國可望於今年獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為傳統豬瘟非疫區，台灣可望成為亞洲唯一的非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區，台灣豬肉將可望擴大外銷，農業部指出，國際旅費涉及國家與國家之間的雙邊檢疫工作，例如進口肉品、水果的查廠跟查核，都需同仁飛到國外去，至現場看是否符合規定，是在維護國內民眾食安的重要經費，而台灣可成為非疫區，也需要參與WOAH會議，但費用被刪減將會排擠農業部與會及參加國際談判，對台灣豬外銷將造成間接影響。

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立院也通過刪減國內差旅費，農業部表示，這些費用是當颱風、寒害等天然災害過後，各農改場人員需要國內旅費，前往現場勘災及協助災後復原，而巡山員進行山林保育及監測時，也需要國內旅費作為支應。

立院也刪減政策宣導推廣費6成，農業部表示，相關經費農業部是過去用來透過平面文宣、社群媒體宣導防堵非洲豬瘟、邊境防疫的重要性，向民眾宣導相關防疫規定，保護國內養豬產業，還有關於土石流、山林火災的事前防災宣導，需不斷向民眾宣傳防災的重要性，讓民眾在災害突然來襲時，能保護自身及家人的生命財產安全，該費用也用於推廣台灣農產品，讓海內外更多人知道台灣農產品的好，進而提高銷售與農民收入，還有也用來告知農民相關農業保險的申領方式與時間資訊，還有宣導外來種入新防治，讓民眾知道生態保育的訊息。

另仍有藍白立委提案大筆刪減凍結農業部的業務費，農業部表示，業務費用來支應水電、通訊、資訊系統運作，費用被刪減，機關運作受到影響，就會間接影響農政工作，進而影響農民福利的申領，還有產銷平台維運、肥料添加物查驗等，不僅農民被影響，全民的食安也受害，呼籲立院理性審查預算。

農漁畜產業也紛紛聲援農業部，養豬協會、養雞協會等都反對刪減農業部預算，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會表示，遠洋漁業長期以來承受一面倒的負面形象。如果無法扭轉這種局面，不僅會使產業努力被忽略，阻礙遠洋漁獲物從美國強迫勞動清單中除名，可能導致漁獲物出口受阻，進一步壓縮產業生存空間；中華民國乳業協會也發聲，秘書長方清泉表示，國會審查預算，農民生存權益須保護，消費食安權益須顧及，乳肉蛋品檢驗不可荒廢，不可危及食品安全，應讓經費投入提升農業競爭力，購置設備及利息補助，以及畜禽保險、相關疫病根除的補償等也絕不能刪減。

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