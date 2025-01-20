藍白提案刪光衛福部宣傳預算 社福總盟籲立委合理討論

藍白立委大砍衛福部預算，台灣社會福利總盟發出聲明，呼籲立委合理討論，勿影響民眾了解最新的福利資訊或新法規的權利。（資料照）

2025/01/20 15:34

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今（20）日展開表決大戰，面對藍白大砍衛福部預算，台灣社會福利總盟發出聲明，呼籲立委合理討論，而非將衛福部及所屬機關的媒體政策及業務宣導費刪到一毛不剩，讓政策業務難以執行，並影響民眾了解最新的福利資訊或新法規的權利。

台灣社會福利總盟指出，原本立委針對衛福部預算的提案數為226案，目前已撤案148案，立法院會這兩天將針對處理剩下的78案。而目前保留的提案中影響最大的莫過於全數減列衛福部（共4375萬7千元）、疾管署（共861萬8千元）、食藥署（共1329萬8千元）、健保署（共1364萬7千元），及社家署（共406萬3千元）的媒體政策及業務宣導費。此外，衛福部及所屬單位業務費皆被凍結30%，也恐影響委外辦理作業、採購程序和履約進度。

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台灣社會福利總盟表示，我國大部分社會福利服務需要透過民眾提出申請才能獲得服務，而各種新增的福利資訊或新法規，或流行疾病呼籲及各種正確用藥宣導等，都需要透過媒體宣傳告訴閱聽民眾，呼籲立法院合理討論，而非將媒體政策及業務宣導費刪到一毛不剩。

台灣社會福利總盟也指出，立委針對衛福部預算所提的第283案，將健保署一般行政中房屋建築及設備費6804萬8千元，減列3402萬4千元、凍結3402萬4千元，提案中寫道之前修法的附帶決議，要求健保署訂出800多項指示藥品退出健保給付的具體時程表，並指陳健保署未積極處理指示用藥退場，而提出此刪減案與凍結案。

台灣社會福利總盟認為，指示用藥退場，該藥品品項自費一定會變貴，民眾可能不會依醫師處方購買，而這些藥品也不能亂服用，此影響病患權益甚鉅的制度改變，應該凝聚更高的社會共識，而非利用健保署完全不能維修電梯、馬桶及維護建物的方式，遂行立委的個人期待。

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