罷洪團體提5大訴求 洪孟楷批政治操弄

面對罷免壓力，國民黨立委洪孟楷批評「為罷而罷」政治操弄，並強調自己對選區的付出無愧於選民。（記者羅國嘉攝）

2025/01/20 14:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕全國各地推動罷免藍委已多點開花，新北市第一選區罷免國民黨籍立委洪孟楷的行動啟動，罷免團體將於25日與26日分別在淡水、林口與泰山設立快閃實體連署站，呼籲支持者到場，傳達對洪表現的不滿。然而，面對罷免壓力，洪孟楷批評此行動是「為罷而罷」的政治操弄，並強調自己對選區的付出無愧於選民。

「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔指出，此次罷免行動的目標，是讓第一選區有一位更關注民意的民代，而非僅為政黨利益服務的政治人物。

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方柏翔表示，洪孟楷再多項政策上未能符合選民的期待，包含缺乏具體政策解決方案、選前選後言行不一、要求提供敏感國安資料、散播未經證實的恐慌性言論、親中立場與國安疑慮等五大訴求；尤其競選期間多次表態，將致力於推動地方經濟發展，協助中小企業度過難關，並改善民生經濟。然而，選後支持刪減與經濟與產業發展相關的政府預算，直接導致中小企業經營壓力加大，甚至陷入經營困境。

方柏翔強調，洪孟楷的行為反映出其在政策專業性、誠信以及國安意識上的重大不足，這些問題是全台灣人民所需正視的議題。因此呼籲洪孟楷正面回應這些質疑，並重新審視其作為立委的角色與責任。

方柏翔表示，第一階段的連署門檻約為4000份，透過線上和線下結合推動，他們對完成目標充滿信心。他們也針對寒假與民眾返鄉可能造成的挑戰，選擇交通便利的地點設站，並規劃後續快閃活動和郵寄連署書的選項，最大限度提升參與率。

洪孟楷批評罷團，指民意代表天職就是監督政府、把關浪費預算，「把錢花在刀口上」才真正對得起選民，因為民進黨不肯接受朝小野大的事實，只想仇恨動員以大罷免來轉移施政不利焦點。

洪孟楷認為，現在各地推動都是惡罷，只是為罷而罷，他絕對對得起鄉親和選民，並且一定會持續堅持為新北市爭取更多的建設，讓第一選區有更好的發展跟安居樂業的生活。

罷免洪孟楷實體連署站將於1月25日與26日分別在淡水、林口與泰山設立。（罷洪團體提供）

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