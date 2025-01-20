林思銘：行政院以「中央廚房」之姿 用梗圖製造假訊息

國民黨新竹縣立委、也是藍營立院黨團書記長林思銘抨擊，行政院以「中央廚房」之姿，用梗圖製造假訊息。（記者黃美珠攝）

2025/01/20 13:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕面對外界抨擊「藍白爛法」國民黨新竹縣立委林思銘直接砲轟，總統賴清德上台以來，完全不思朝野溝通，執政黨由黨鞭柯建銘帶頭杯葛協商，部會不找立委溝通預算提案，卻動輒發動網軍側翼造謠、抺黑、抺紅，更有甚者還發動部會首長出面公開造謠，行政院更以「中央廚房」之姿，用梗圖製造假訊息，把不存在的預算提案內容，講的跟真的一樣！在地方則透過側翼和網軍發動對他等藍委的罷免，其心可議。

林思銘說，國民黨立院黨團委員第2階段提案不論大幅凍結或刪除預算，都是希望用提案提醒行政部門須精進施政作為，並在協商時透過朝野溝通修正提案內容以達有效監督，實質提醒的職責。

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林思銘抨擊現在的中央政府，是「有政府會造謠」，而這還是民主政府嗎？ 所以國民黨團必須給予最嚴厲的讉責。

他說，藍、白黨團已整合2個黨團的提案，會合理的刪減及凍結比例向院會提案，並在院會表決後，向全民進行完整說明。

林思銘說，今明2天立法院進入114年度中央政府總預算案關鍵表決階段，卻出現史上最矛盾的狀況，執政黨黨團黨鞭柯建銘在朝野黨團協商時，以冗長發言杯葛預算提案協商，出現史上首次預算提案無法協商的荒謬劇。

執政黨不想讓預算通過，在野黨團使出洪荒之力嚴格監督，並盡全力要在休會前完成總預算案的審查工作。

林思銘強調，上週五通過有關行政院通案表決提案刪除939億，加上今明2天預算通過的預算提案，刪減幅度約僅占中央政府預算案的3%，與過去刪減比例一致。

他說，如果前總統蔡英文在野時說總預算刪20%，政府才會有制度性的改革，現在只刪3%，預計3讀通過的明年度總預算額度還比去年高，而行政院現在哭天喊地說無法施政，請問是蔡英文太誠實，還是賴清德、卓榮泰太無能？

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