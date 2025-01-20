藍白大砍政府預算！NCC：恐直接影響3C新品上市時間

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2025/01/20 13:54

〔記者林志怡／台北報導〕立法院近期審查中央政府總預算，藍委喊出要將國家通訊傳播委員會（NCC）砍到剩1元。對此NCC強調，若業務費大幅被刪減迫使NCC停止運作，將直接影響3C新品上市時間，更將造成通訊品質無法優化、安全相關電信設備無法進出口，弱化台灣通訊抗災能力，影響社會治安及人民生命財產安全。

國民黨、民眾黨聯手提案，大幅度刪除政府各部門預算，17日先表決通案決議提案，已大砍新台幣939億7500萬元，創下史上新高，20日將再繼續處理「114年度中央政府總預算案」，藍委將再提案將NCC單位預算刪成新台幣1元。

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對此NCC強調，委員會114年度單位預算計編列7.46億，包括NCC員工薪資之「人事費」及「業務費」，其中業務費是維持機關基本運作所需，其包含水電費用及通訊費等，並未內含文宣費，若立法院大幅刪減相關，將減迫使NCC停止運作。

NCC解釋，若委員會停止運作，將無法處理民眾和業者申辦3C產品射頻器材、船舶通訊設備審驗且警消專用電信使用射頻器材進出口，以3C產品審驗為例，113年處理案件達2萬5600件。一旦系統無法運作，將直接影響3C新品上市時間，民眾自用進口也受阻礙。

此外，NCC指出，委員會也該會負責建物內電信設備審查與審驗，對促進固網寬頻至關重要，113年受理案件就達2萬9959件，相關費用被刪減將損及民眾權益鉅甚，且全球暖化致氣候多變，電信業者建置新型基地台（含高抗災基地台）進口時程的延遲，將導致通訊品質無法優化，也弱化台灣通訊抗災能力。

NCC也提到，打詐政策需定期稽查國內電信業者各大門市，若國內旅費被刪減，相關稽查與政策推行將大幅受阻，既削弱防一般監理業務，亦對目前防治詐欺議題勢必不利，降低防詐工作的整體效能，且NCC目前仍有辦公處以租用方式，土地租金若遭刪減，將面臨無法合法使用的窘境。

另，NCC強調，目前受限於委員人數不足只能召開諮議會議，但每個月還是有300、400多件行政處分在進行，相關費用係機關的基本維持費用，若遭大幅度刪減，連基本業務都將會遭受重大打擊，再次呼籲立法院在審議過程中能審慎評估，持續推進國家通訊傳播事業的發展，保障民眾與業者的切身權益。

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