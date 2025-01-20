放送「藍白爛法」推動罷免鄭正鈐宣傳卡車 今明前進竹北

放送藍白爛法的竹科爸媽卡車團今天也在竹北出沒。（記者黃美珠攝）

2025/01/20 14:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕放送「藍白爛法」推動罷免竹市藍委鄭正鈐的竹科宣傳卡車，今起2天跨越頭前溪來到北岸的新竹縣竹北市幫「藍白爛法」高調，推動的公民團體代表說，大新竹是同個生活圈，有權罷免鄭正鈐的人不少實際住在竹北，而竹縣藍委林思銘身為黨團書記長，在藍白爛法中對國家社會的影響更大，加上竹縣已有罷免林思銘運動，所以跨溪一起來號召。

放送藍白爛法的卡車今天陸續繞行興隆路、光明6路等人潮車潮多的地方，也先後在國民黨新竹縣黨部、國民黨執政的縣府前快閃繞行和停留，搶抓民眾的眼球，明天一早的出沒路段也跟今天相仿，號召新竹縣的鄉親也站出來抵制藍、白陣營，一起連署罷免新竹縣第2選區的藍委林思銘。

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民進黨籍新竹縣議員歐陽霆今天也脫下黨籍、公職背心，回歸一般公民，在縣府前廣場給這些自主站出來推動前述公民運動的民眾加油打氣。

歐陽霆說，新竹縣2席立委都是國民黨籍，目前已有人站出來推動第1階段罷免林思銘的連署，他作為看不慣藍白立委在國會亂刪預算的公民，他也出來幫忙。

他說，第1階段要罷免林思銘只要2400份的連署書，前2天的週末假日已經獲得超過1300份的響應，週六（25日）在竹東戲曲公園會有年前最後一場，他有信心屆時可以衝破2400份的一階罷免門檻。

歐陽霆說，立院的藍、白立委亂砍國家預算；如果是審視首長出國差旅、交際應酬費用等來砍，一點問題都沒有，身為縣議員的他審縣府預算時也會這麼做。但是現在藍白立委卻把整包的業務費，用50%、90%的方式這樣亂砍，他們好像是打怪、打遊戲一樣比誰砍得多，這樣是沒有人可以接受的，已經影響很多民眾的生活，才會激起平時對政治冷漠的公民站出來關心。

他說，新竹縣的2席立委都是國民黨的，是否罷免，他完全尊重民意。只要有人推動，在第1階段他會以協助的立場幫忙推動、號召。針對罷免林思銘案，一階門檻其實好過，但第2階段必須在40天內收集到2萬4000份的連署，這個部分就相對不太容易，但他相信眾志成城。

推動藍白爛法卡車上路的公民運動代表說，罷免鄭正鈐的動作一直跟「竹北不艱困」粉專有很好的合作。他們今天、明天會跨越頭前溪，就是考慮新竹縣、市是同一生活圈，有權罷免鄭正鈐的民眾很可能只是戶籍在竹市實際住在竹北，或是剛好情況相反，所以整個大新竹都受到藍白爛法的影響。

公民代表說，對大新竹來說，藍委林思銘、鄭正鈐對台灣的影響都差不多，林思銘身為黨團書記長可能更甚。林思銘就每一個法案簽名後卻用其是書記長的身分來迴避外界的審視；他們就要問，如果林思銘只是因當書記長才簽名，未來法條要三讀的時候林思銘就不會投贊成票嗎？他一定是投贊成的，所以要讓所有鄉親看清楚。

民進黨新竹縣議員歐陽霆脫下代表黨籍和公職的背心，回歸公民身分力挺「藍白爛法」卡車的公民運動。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣議員歐陽霆直言，公民看不慣藍白爛法而自發的罷免竹縣藍委林思銘運動，第一階段可望在週六就能跨越門檻。（記者黃美珠攝）

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