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    「表決完才拿到提案」 吳崢轟藍白出爛招：史上最黑箱！

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/01/20 13:57

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會今起針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，預計處理728案，力拚明日休會前完成三讀。民進黨發言人吳崢在臉書痛斥，藍白再出爛招搞「未卜先知」版預算提案，現場持續發生「表決完立委才拿到提案」的混亂場面，這屆立法院已成為史上最黑箱的國會。

    吳崢批評，國民黨、民眾黨這屆立委上任後，國會亂象層出不窮，屢屢突破歷史紀錄，前有「最高機密」版，現在藍白又出爛招，竟然搞「未卜先知」版。上週五藍白針對行政院所有部會大砍攸關人民各項權益的939億，今天繼續提出700多項案海，還要再砍上千億不罷手。

    吳崢附上1張立法院民眾黨團的提案照片指出，目前立法院院會持續發生「先表決、表完立委才拿到提案內容」的狀況，現場一片混亂，表決得太倉促、連印表機都跟不上，這樣誰知道在刪什麼預算？藍白仗著多數惡搞國會，已經到了立委不知道自己在表決什麼內容、刪什麼預算，就直接通過嗎？

    吳崢強調，立法院的法定職權是針對法律和預算案「議決」，過去是透過「最高機密版」沒收討論，現在不只不給討論，連內容是什麼都不讓立委看，這屆立法院已經成為史上最黑箱的國會！立委無從審查、無從討論，只能表決，被多數黨強行通過他們要的案子。這不是橡皮圖章，什麼是橡皮圖章？

    吳崢PO出立法院民眾黨團的提案照片指出，目前立法院院會持續發生「先表決、表完立委才拿到提案內容」的狀況，現場一片混亂。（圖擷取自吳崢臉書）

    吳崢PO出立法院民眾黨團的提案照片指出，目前立法院院會持續發生「先表決、表完立委才拿到提案內容」的狀況，現場一片混亂。（圖擷取自吳崢臉書）

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