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    怒嗆卓榮泰無能 黃國昌：手握2.9兆預算若不知如何施政就下台

    民眾黨立院黨團在立院議場前舉行記者會，並由立委黃國昌主持說明。他批評卓榮泰握有2.9兆元預算還不知怎麼施政，就請無能的卓榮泰下台負責。（記者田裕華攝）

    民眾黨立院黨團在立院議場前舉行記者會，並由立委黃國昌主持說明。他批評卓榮泰握有2.9兆元預算還不知怎麼施政，就請無能的卓榮泰下台負責。（記者田裕華攝）

    2025/01/20 15:07

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會今、明兩天將針對「114年度中央政府總預算案」展開表決大戰。民眾黨團總召黃國昌今日稱，扣除不同意撥補台電的1000億元，民眾黨提案刪減數僅約新台幣1000億元，「若行政院長卓榮泰握有2.9兆元預算還不知怎麼施政，就請無能的卓榮泰下台負責。」

    民眾黨團上午在議場外召開記者會，黃國昌指出，114年度中央政府編列史上最高的總預算高達3兆2000億元，民眾黨團以最負責任的原則把關，除了不同意撥補1000億元給台電外，實際提案刪減預算為1000億餘元。

    黃國昌認為，扣掉這些刪減數，卓內閣手上還有2兆9000億元預算，卓內閣卻不解決問題、面對問題，反而鋪天蓋地透過國家級網軍、行政部門發出千篇一律的說帖，想製造片面假訊息帶風向；民眾黨立委用開放態度、理性精神與各部會溝通預算，政院高層竟忙著做圖卡在誤導台灣社會。

    黃更開嗆，卓榮泰如果手上握了2兆9000億預算，還不知道怎麼施政，就請無能的卓榮泰下台負責，而不是藉由總預算審查繼續挑起社會對立與衝突，不願務實理性面對問題。他強調，民眾黨團直至今早，還是繼續跟願意溝通的部會雙向溝通，擬定最後的預算刪減數、提案數，今、明兩天會以負責任的態度表達立場。

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