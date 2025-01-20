零撲殺後遊蕩犬首度下降白營提案刪動保預算 農業部：影響政策推動

自執行0撲殺政策後，流浪狗隻數首度下降，農業部要擴大推動流浪犬絕育，但民眾黨卻提案要刪除動保預算。示意圖。（資料照）

2025/01/20 14:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國於2017年開始執行流浪狗0撲殺政策後，全國各地流浪狗隻數首度下降，農業部今（20日）發布2024年全國遊蕩犬數量調查，推估全國遊蕩隻數為14萬1584隻，較上一期、2022年的15萬9697隻減少1萬8113隻，回到2018年水準，認為這跟近期執行遊蕩犬族群管理配套、擴大絕育有關。

目前立院正在審查農業部相關預算，動保預算也同樣被民眾黨提案刪除2千萬、凍結2成，被問及若該筆預算被刪是否可能會影響遊蕩犬隻絕育、移至等，農業部動保司司長江文全坦言確實會影響相關政策推動，盼立院盡可能不要刪除經費，讓動保等工作可持續順利推行。

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農業部自2017年起，每2年發布一次全國遊蕩犬隻數量調查推估結果，最新全國遊蕩犬隻推估數量為14萬1584隻，和過去的數據相比，農業部認為這已結束自2018年調查以來逐次小幅遞增趨勢，反轉向下回到與2018年調查得到的14萬6773隻的數據接近的水準，2024年每百人遊蕩犬隻為0.605隻，比2022年上期調查結果每百人減少0.085隻，即使相關數據仍尚未達統計顯著不同差距，但已顯示自全國公立動物收容處所「零撲殺」政策推動後，以科學化與系統地執行遊蕩犬隻族群管理工作等配套，擴大犬隻絕育量能，已抑制遊蕩犬族群數呈穩定趨勢。

近年許多民眾遭遊蕩犬隻追逐咬傷，除重傷外，還甚至不幸因此發生車禍甚至跌倒往生等憾事，遊蕩犬隻侵入雞舍、撕咬農業設施等造成農民財產損害，農業部表示，將持續推廣遊蕩犬高強度絕育、加強加嚴犬貓寵物源頭與流向管理，並公私協力強化寵物登記等外，今年起也會要求縣市政府以遊蕩犬熱區為起始同心圓擴散方式推展全區域高強度絕育覆蓋計畫。

江文全進一步說明，這次調查就發現，都會區遊蕩犬隻較少，鄉村地區如中南部與東部等就會較多，北北桃等都會區就比較少會看到遊蕩犬，但中南部等遊蕩犬隻明顯就較多。

江文全表示，去年底和各縣市開會時，就決定要以熱區為起始點同心圓加強遊蕩犬絕育，這些熱區包含1959動保專線民眾常投訴的人犬衝突區域，相關投訴電話就高達數萬通，透過這些來訊比對遊蕩犬隻可能出現的座標，還有遊蕩犬與野生動物衝突較多的地方與觀光景點等，相關區域都已繪製成地圖並交給各地方政府，希望可透過更客觀的指標，協助地方政府在熱區協進一步加強遊蕩犬的絕育移置等工作。

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