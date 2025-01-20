宣講討傅抗藍白 We care尹立：反對聯手惡意修法

We care高雄將在1月23晚上，在高雄三民公園舉辦We care台灣、護國討傅抗藍白宣講。（翻攝We care高雄）

2025/01/20 14:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕We care高雄將在1月23晚上，在高雄三民公園舉辦We care台灣、護國討傅抗藍白宣講活動，針對部分民眾好奇為何We care高雄時隔多年又站上前線？罷韓四君子之一的尹立彙整三個理由，強調民主不容踐踏。

尹立說明，首先，台灣要捍衛民主制度，反對藍白聯手的惡意修法！國民黨與民眾黨修改憲法訴訟法、選舉罷免法、財政收支劃分法等重要法律，這些修法的背後，不是為了台灣人民福祉，而是為了擴大政黨私利，削弱民主監督，甚至危害選舉公正與財政公平，這些行為是對台灣民主價值的公然挑釁！

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二，要阻止藍白擴權，守護台灣的未來！藍白聯盟意圖透過立法院的多數席次，集中權力，破壞民主制衡機制；如果大家都沉默，未來的台灣可能成為少數政客操弄的舞台，失去多元、自由與進步的可能性，甚至背後是否有紅色力量操控，威脅國家安全。

第三，要討伐黑箱操作，拒絕地方派系與黑金政治的再起！國民黨傅崐萁等人長期操控地方勢力，現在更與民眾黨聯手，以不透明方式推動修法，絕不能讓這些背後的政治交易繼續侵蝕台灣的民主根基。

尹立也提及這次的訴求，要透明、公開的立法程序，要守護憲法與法律的公平性，要讓藍白兩黨知道，台灣不是權力交易的籌碼，人民的利益不是可以任意出賣的！

尹立強調，台灣的民主來之不易，是經歷無數抗爭、犧牲與努力的結果，台灣自由與尊嚴，不容少數政客踐踏，1月23日晚上6點30分，高雄三民公園，將用行動告訴藍白聯盟：台灣的民主由人民守護！

We care高雄1月23晚上，在高雄三民公園舉辦We care台灣、護國討傅抗藍白宣講活動，罷韓四君子之一的尹立（右）闡述We care高雄再上前線的三個理由。（基進提供）

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