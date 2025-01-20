自曝為何砍公視預算 陳玉珍：球員兼裁判案例層出不窮

國民黨立委陳玉珍。（記者林欣漢攝）

2025/01/20 13:35

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍一度提案刪除文化部補助公視預算23億元，並引用文史工作者徐宗懋「丟掉那隻要飯的碗」開嗆影視圈，被民進黨立委范雲批評是「文化恐怖殺手」。對此，陳玉珍今天表示，刪公視預算是看了審計部的報告以及歷來媒體相關報導，也有「吹哨者」來舉發，公視「球員兼裁判」的案例層出不窮，「評審坐台下，台上審的就是他的案子，最後得獎的就是他的案子，這些都有憑有據」。

陳玉珍表示，文人最需要的是獨立自主、自由創作的空間，文化部的預算卻讓文化人得要照政府意識形態才可以拿補助，不應讓文人變得仰人鼻息。

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陳玉珍表示，她昨天公布自己的LINE帳號以後，很多人揭竿而起，都來私訊，她保證訊息絕對都是本人親自回覆，甚至回訊回到半夜兩點多。她會繼續強力監督公視預算，不是做文化殺手，而是要讓文化的世界更獨立自主，而不是只聽執政黨的話就能得到預算。

陳玉珍指出，她雖然很強悍，但還不到「殺手級」，雖然看起來「武功鼎盛」，但也「文采洋溢」，在金門是「學霸立委」，是當年度「文科女狀元」，不是說這樣子很值得驕傲，而是至少在求學過程中很努力認真，考上台大中文系完全沒有離島加分。

陳玉珍說，她從小就嚮往詩聖杜甫說的「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，這是她從政的理想，「我唐詩三百首可以從第一首背到最後一首金縷衣，應該沒多少立委做得到？但我不會因為別人背不出唐詩三百首，就說他們是『文盲立委』、『文化殺手』。」

陳玉珍強調，金門文風鼎盛，非常重視教育，歡迎文化人多來金門交流。尤其做學問要認真，也要求證，文化補助不能一直被當作是要飯的，但卻被不求證的文人斷章取義，扣帽子，這些不是知識分子做學問的態度。

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