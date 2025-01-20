藍白提案砍交通部3.5億 含道安宣傳及台鐵花蓮災後工程

交通部部長陳世凱20日表示，這次被提案刪減的預算，包含道安宣導費用，盼立委支持。（記者蔡昀容攝）

2025/01/20 12:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕藍白大砍今年度中央政府總預算，交通部共被提案刪減3億5860萬6000元，包括道路交通安全媒體政策及業務宣導費，以及去年0403花蓮地震、凱米颱風後造成的基礎設施災損重置工程費用。部長陳世凱表示，台灣正在轉換到人本交通的過程，許多觀念需要宣導，盼立委支持。

2025年總預算案提案之中，交通部被立委提案刪減的預算，包括交通部媒體政策及業務宣導費1億360萬6000元、路政司媒體宣導費500萬元、台鐵公司營業所需基礎設施重置計畫5000萬元、桃園國際機場公司2億元，分別由國民黨立委林思銘、葉元之、民眾黨立委黃國昌提案。

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部長陳世凱今天受訪表示，交通是所有民眾都會使用的，因此交通部預算與民眾權益息息相關，要拜託立法院及所有立委支持交通部預算。

陳世凱指出，其中有一筆很重要的預算，攸關人本交通安全。台灣正處於車本交通轉換到人本交通的過程，有許多觀念需要向民眾宣導，因此相關的宣導及宣傳費用相當重要。

陳世凱強調，用路人的安全是最重要的，大型車、大客車及小型車的駕駛，用路觀念都必須改變，交通部編列較多預算要改變駕駛觀念、保護行人安全，要拜託立委和各界支持這樣的預算。

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