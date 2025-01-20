台灣參與大阪世博會案預算遭砍 卓揆：政府不需大力宣傳台灣？

行政院長卓榮泰今日召開記者會，呼籲立法院國民黨團、民眾黨團懸崖勒馬，將刪減提案撤回。（記者羅沛德攝）

2025/01/20 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日展開表決大戰。國民黨立委陳玉珍等人提案刪減公視預算，大砍「匯聚台流文化黑潮計畫」預算，引發影視圈、文化界怒火。行政院長卓榮泰今天召開記者會痛批，大阪世界博覽會今年4月即將開始，難道政府不需要大力宣傳台灣嗎？連這項預算也被刪掉，工作將無法進行。

文化部114年主管預算共計編列290億元，依17日立法院通過的通刪數試算已刪減約6.24億元，影響視聽出版業推廣計畫，例如台北國際書展、各項閱讀推廣計畫等；參與大阪世界博覽會文化交流計畫、國際據點業務費及文化交流；金曲獎、金鐘獎、金馬獎等獎項。

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國民黨立委陳玉珍更提出多項刪減案，大砍文化部2024至2027年「匯聚台流文化黑潮計畫」預算，將用於支持本土動畫業者製作短片、國際文化交流活動及籌劃大阪世博會案，以及支持中壯世代藝術家出國參展等計畫，各刪減5億4000萬元、4億1761萬元、1億6907萬元、1億3433萬元及9000萬元。

卓榮泰痛批，文化部有超過20幾億元被刪或凍結，文化本來就是國家要全力用政策協助的一項工作，讓文化工作者可以安心創作，對國家的現在留下給未來的紀錄，如果連這個都做不到，用一種偏見眼光，用政治立場隨意打壓藝文工作者，這是這個時代所不允許的。

卓榮泰質疑，將文化預算刪除、凍結，我們的文化將因此斷絕，將美術館、傳統藝術中心業務費凍結70%，「預算三七開、政策全停擺」，讓台灣陷入極度不安全，這是國會在野黨帶給國家的不良影響。

卓榮泰呼籲，文化需要長期累積，斷然斬斷文化，影響不只是今年，而是未來10年、20年的文化發展及國家根基，希望立法院在野黨團能傾聽民意，能夠尊重文化界。

文化部長李遠表示，文化部是一個很小的部會，沒想到這幾天突然烽火漫天，就知道它是怎樣傷害到文化部預算。一個公共電視被刪23億，連林懷民都站出來連署，大家實在太氣憤了，事實上來連署的所有影視界2萬多人，真正跟公共電視有關係的很少，實在是覺得這樣刪法太荒謬了。

李遠談及，最近其他藝文團體，包括漫畫、出版、表演藝術、視覺藝術，在短短幾天內聚集，因為他們發現其實不只刪公視預算，其他部分簡直是哀鴻遍野，總共刪了24億元，幾乎遍及所有項目，更被凍結52億元，這樣一刪幾乎沒什麼錢，文化部業務費也被凍結70%，代表所有活動只能做到今年3月、4月。

李遠語重心長地說，文化部每年活動是固定的，金曲獎、金鐘獎、國際書展，所有活動都沒有辦法當時決定，必須很早就開始準備。最近大家有個誤會，以為是文化部編的預算，就是補助一些文化人，其實是不對的，台灣的民間力量很大，文化是靠很多文化人跟民間力量來支撐的，文化部只是編一些預算改善環境而已，「當文化人站出來的時候，就表示這個國家有重大危機了！」

李遠提及，政府能給漫畫的補助不多，從2018年開始補助至今，光一個日本國際漫畫大賞，台灣得到2個金牌、9個銀牌、21個銅牌，一共25個漫畫家得獎，得獎32次。他們大部分都是靠自己畫圖，每一本漫畫花一兩年時間畫，政府能給的錢很有限，能幫助作家最近才有翻譯的，給一點補助到國外去，例如楊双子就得獎了，金翎翻譯也得獎了，得的獎都是國際上最大獎。

李遠指出，他本身在文化界工作50年，不是靠政府補助，但政府應該創造一個環境，有機會讓他們出國參加展演，參加國際駐村，本來就要創造這個環境，台灣已經輸給日本、韓國很遠了，預算是韓國5分之1。

他更說，每一項刪減案都傷到非常嚴重地方，他特別要幫文化人講話，因為他們最近是烽火遍地的署名，光是漫畫界就6000人，你就可以知道台灣文化人其實人數不少，但他們團結起來是很可怕的。

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