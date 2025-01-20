「罷吳四騎士」登場 拚過年前第一階段連署達標

提倡罷免民進黨立委吳思瑤的國民黨團總召傅崐萁辦公室前助理賴苡任、「蟾蜍剋星」發起人滿志剛、「憶事吳成」召集人劉思吟，以及青年公共參與協會理事長陳冠安（前排由左至右）今日組成「罷吳四騎士」，宣布這星期會展開台北市士林北投、中正萬華兩區的罷免意向連署，力拚過年前第一階段連署達標。（記者田裕華攝）

2025/01/20 13:32

〔記者林欣漢／台北報導〕提倡罷免民進黨立委吳思瑤的國民黨團總召傅崐萁辦公室前助理賴苡任、「蟾蜍剋星」發起人滿志剛、「憶事吳成」召集人劉思吟，以及青年公共參與協會理事長陳冠安今日組成「罷吳四騎士」，宣布這星期會展開台北市士林北投、中正萬華兩區的罷免意向連署，力拚過年前第一階段連署達標。

賴苡任說明，因為法令規定要到2月1日，吳思瑤等人才具有被罷免的資格，因此他們一直提倡，現在簽署的是罷免意向書，還不是連署書，第一階段叫提案書，第二階段是連署書，因此不會有違法或有偽造文書的可能性。

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滿志剛表示，民進黨說他們是側翼，但他們從事政治工作以外，也是中華民國的國民，「不能民進黨的側翼叫公民，我們自己的公民就被叫側翼，價值觀不對等」。

而對於外界質疑過去身分是立院助理，是否有政黨在背後操作，賴苡任認為，中華民國憲法給予公民選舉、罷免、創制、複決的權利，他是中華民國國民，就有憲法賦予罷免的權利，因此無論過去擔任過什麼工作，何種身份沒有任何關係，只要還是合法的中華民國公民，罷免就是憲法給的權利。

滿志剛也說，自己不選士林北投、中正萬華，「我選其他區，不關這兩區的事，我爭取的是政治上的公平、清明，罷免這兩區立委沒有什麼不對」。

賴苡任表示，賴清德總統與民進黨團總召柯建銘共同開創大罷免時代，但吳思瑤卻憑一己之力開創了立法院及中華民國政治的「大造謠時代」。吳思瑤是民進黨團的中樞神經、是作戰體系的士官長，持續造謠的吳思瑤讓民進黨團上樑不正下樑歪，因此擒賊要擒王，必須站出來罷免吳思瑤。

賴苡任指出，自己於上週一站出來開第一槍提倡罷免吳思瑤後，很多人主動來聯絡，地方上的公民團體、社區組織，很多人都指控吳思瑤愛造謠，但不僅是因為她造謠所以要罷免，更重要的是吳思瑤的身份是民進黨團幹事長，當身份結合行為，就構成罷免吳思瑤的理由。

賴苡任認為，吳思瑤身為黨團幹事長，就像是中樞神經一般，賴清德是大腦、柯建銘是脊椎、吳思瑤是中樞、剩下的立委是末梢，由她發動造謠，後續其他立委跟上，形成大造謠時代的吳思瑤現象。吳思瑤作為黨團與上級的樞紐，承上啟下，若用部隊來譬喻賴清德是主帥、柯建銘是軍官、吳思瑤就是士官長指揮底下的其他立委，結果就是上樑不正下樑歪，因此為了杜絕國會造謠歪風，給中華民國政治一個沒有造謠的環境，必須擒賊先擒王，打蛇打七寸，罷免吳思瑤。

賴苡任進一步指出，吳思瑤具體造謠的事證便是9月18日的朝野協商，當時開會事由清楚明白寫的是討論何時開議，吳思瑤卻在朝野協商結束前喊臨時動議，並拿出預先準備好的「民進黨2758號決議聯合聲明」搭台唱戲，逼藍白總召及立法院長韓國瑜簽名，把自己包裝成受害人。

賴苡任說，吳思瑤指控在野黨及韓國瑜沒收她的臨時動議，在發言時被消音畫面被切掉，因此悲憤到無法言表。但事實是，朝野協商沒有「臨時動議」，若要增減開會事由，可以經三黨協商後變更。開會通知日期是9月10日，循正常程序吳思瑤可以有8天的時間，發文給院長辦公室要求變更或是增加開會事由。說話被消音、畫面被切掉是因為當時已經散會，負責轉播議事的工作人員要離開，難不成要所有人留下來陪你演戲？

賴苡任強調，自己身為前助理都知道朝野協商沒有「臨時動議」，身為民進黨黨團幹事長的吳思瑤怎麼可能會不知道，因此當天就是在演戲、造謠，利用國人不清楚議事規則的「資訊不對等」，去散佈謠言。利用自己的專業去欺騙選民、欺騙市民、欺騙國人，去消費在野黨，消費韓國瑜。造謠有兩種，一種是無中生有，另一種就是斷章取義、移花接木、掐頭去尾、去脈絡化，而吳思瑤就是屬於後者。

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