竹市民啟動鄭正鈐、高虹安雙罷免連署 竹科爸媽發千份宣傳面紙

新竹市啟動鄭正鈐、高虹安雙罷免提案連署，有竹科爸媽當志工在機車後座發放罷免面紙，擴大罷免宣傳效果。（記者洪美秀攝）

2025/01/20 12:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕竹科爸媽繼日前集資請宣傳車放送「藍白超級爛」繞行新竹市區及竹科周邊道路和竹北市，竹科爸媽又利用假日自掏腰包訂製「罷免面紙」1000包，且徒步到賣場及大型機車停車場發送，未來不排除會有更多的罷免宣傳行動，要讓市民了解藍白立委在立法院惡行已影響市民正常生活。

此外，民進黨新竹市黨部及民進黨籍9名市議員服務處今天也開放民眾參與罷免連署行動，包括鄭美娟、劉彥伶、施乃如、劉崇顯、曾資程和林盈徹等服務處都有受理市民的罷免連署，且新竹市最特別是可參與罷免立委鄭正鈐與停職中的市長高虹安的連署，部分議員服務處也會提供連署書，會做好民眾個資保護。

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民進黨市黨部表示，今天一大早就有超過100名市民到黨部來索取罷免連署書及現場填寫，黨部人員也協助民眾填寫正確的資料，確保每份連署書都符合中央選委會的標準，另強調目前連署書還不需附身分證影本。

最早發動罷免鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」也與竹科爸媽的卡車團合作，上週五就從竹科園區出動卡車宣傳「放送藍白超級爛」，這兩天為持續擴大罷免連署宣傳，竹科爸媽又自掏腰包印製宣傳藍白立委亂搞影響民生各項補助的「罷免面紙」，並由竹科爸媽夾放在各機車停車場內的機車後座上，期透過更多曝光機會，讓市民了解政治離生活不遠，呼籲市民捍衛自己的國家與補助，透過罷免行動，不要讓藍白立委惡搞台灣。

有竹科爸媽當志工在機車後座發放罷免面紙，擴大罷免宣傳效果。（記者洪美秀攝）

有竹科爸媽當志工在機車後座發放罷免面紙，擴大罷免宣傳效果。（記者洪美秀攝）

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