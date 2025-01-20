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    農業部轄下多機關媒宣費全被砍 陳駿季：嚴重影響農民權益

    農業部長陳駿季（前排右起）表示，非洲豬瘟防疫宣導、颱風天防災準備宣導都仰賴媒宣費用，預算刪除已嚴重影響農民權益，喊話立院理性審查。（記者羅沛德攝）

    農業部長陳駿季（前排右起）表示，非洲豬瘟防疫宣導、颱風天防災準備宣導都仰賴媒宣費用，預算刪除已嚴重影響農民權益，喊話立院理性審查。（記者羅沛德攝）

    2025/01/20 12:16

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院近日審議114年度中央政府總預算案，其中農業部預算遭大幅刪減，轄下多個三級機關媒體宣傳費被刪減至0元。農業部長陳駿季指出，非洲豬瘟防疫宣導、颱風天防災準備宣導都仰賴媒宣費用，媒宣費對宣導防疫、防災資訊相當重要；預算刪除已嚴重影響農民權益，喊話立院理性審查。

    陳駿季今日於行政院記者會表示，國會大幅刪減相關基本預算，已經造成許多農民團體出來抗議，代表預算的刪除已嚴重影響農民權益，喊話立法院理性審查預算。

    針對農田水利署、防檢署、農村水保署等單位的媒體宣傳費被刪減至0元。陳駿季表示，媒宣費對宣導防疫、防災資訊相當重要，包含非洲豬瘟防疫宣導、颱風天防災準備宣導、土石流災害系統性預警等，都要靠多元的媒宣達成，此外，我國農產品近幾年能有效輸出至高端市場，也仰賴媒宣費用。

    針對國內外差旅費，陳駿季說明，國外旅費用於進行經常性的雙邊檢疫談判，以維護所有農產品安全；國內旅費則包含農業部16個試驗場所會直接下鄉輔導農民，讓我國農業持續升級，以及天災發生時，農業部能直接到產地勘災的出差費用。

    陳駿季表示，由於農業部預算不僅影響到農民，也影響到國人食的安全，呼籲所有在野黨立委，在審查過程中支持農業部預算，守護農民、守護農村、守護我們的健康。

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