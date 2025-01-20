地方預算也遭不當刪減 苑裡鎮長：損害居民權益、恐讓政策失去意義

苑裡鎮長劉育育昨發文指出，她上任以來也備受預算被不當刪減所苦，並指預算內容甚至都沒簡報完畢，就遭直接中斷並被否決，她質疑這並非合理的監督，也讓居民的通勤權益受到損害。（圖擷自臉書）

2025/01/20 12:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委提案刪、凍多筆中央政府總預算，引發諸多爭議。苑裡鎮長劉育育昨也在臉書發文指出，她上任以來也備受預算被不當刪減所苦，並指預算內容甚至都沒簡報完畢，就遭直接中斷並被否決，她質疑這並非合理的監督，也讓居民的通勤權益受到損害，同時也強調「雖然預算可以透過『追加減』與『解凍』的方式敗部復活，然而，中間延宕的時程，很可能就讓許多的政策失去意義、錯過該做事的時間」。

劉育育在臉書發文指出，大家都很關心，我們中央未來一整年的預算，有許多項目遭到不當刪減、凍結的議題。她表示對許多爭議的細節也非常非常有感，因為她從一上任以來直到今天，也都同樣在面對這樣的「預算被不當刪減、擱置、凍結」之苦。

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劉育育舉例，像是2023年6月27日，鎮民代表會表決，「擱置」苑裡的百年公有零售市場重建經費。她強調「如果『擱置』是出於專業而有理的監督與批判，那我完全樂意接受，而且會虛心改進」，但當天卻是連該案預算的內容都沒辦法簡報完畢，就直接被中斷報告、關掉投影、關掉麥克風，逕自進入表決。而表決結果幾乎全數決定「擱置」此案，只有一位代表以附帶決議方式同意通過。

劉育育表示，當時除了氣憤、很不服氣，質疑這並非合理的監督，她也擔憂若在該次會期，鎮代會無法通過該筆預算的墊付案，市場重建的專業工程管理及工程將無法發包。很可能導致中央已經核定的6300萬被收回，嚴重延後市場重建的進度。

劉育育說，也是因此，她對於現在中研院等單位疾呼，希望國會「以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育」的聲音，「看了非常非常有感」。

劉育育指出，她現在也正為了接下來的年度預算遭到不當刪除、凍結的問題，持續感到苦惱。並指她不是反對民意代表監督行政權，而是這樣的「監督」是否真的合乎專業理性、合乎苑裡鎮民的需求？

劉育育說明，在被刪減的其中一筆預算當中，是「汰換購置社區巴士」案。在鎮民代表會上，有鎮代質疑她，社區巴士真的有老舊到不能行駛了嗎？有漏油破損嗎？如果沒有，為什麼要汰換？不願意聽太多解釋，便逕自刪除。

劉育育強調，該批社區巴士確實已經到達了使用年限，也不完全能夠符合鎮民的使用需求，她也強調公所課室同仁是經過精細的調查與評估，才提出這樣的提案。為了確定「我們真的需要這筆預算」，她也親身多次搭乘社區巴士。在靠山區的地帶也發現，在偏鄉地帶，沒有公車、計程車也不願跑的區域，社區巴士是許多老年人（尤其是老年女性）看醫生、復健、買菜、購物的唯一出入途徑。

劉育育也指出，社區巴士的功能，遠遠大於一台運具。因為社區巴士的司機，都非常細膩、溫暖，叫得出每一位「乘客」的名字。她也親眼看見，有些年紀大的長輩跟同車朋友聊得開心，差點錯過站，司機還會提醒：「阿姐，你們家到囉！後天要復健，你要記得出來坐車喔！」

劉育育表示，針對這樣的使用場景，有請專業團隊進行了調查分析，最後歸納出現行車輛有些老舊，已達使用年限，讓社區巴士的功能無法得到最好的發揮，也讓山區居民的通勤權益受到損害。因此才會提出要汰換購置巴士的提案，希望讓社區巴士更符合苑裡的使用需求，甚至可以根據我們苑裡的居民狀態，在路線設計與停留時間上，去做細膩的配合與調整。

劉育育質疑，這筆預算的刪除，不僅僅是檯面上的新台幣數字，也包含讓苑裡靠近山區或較偏遠的地區。可以更有活力、更方便跟外界交流的機會，以及讓用心溫暖的在地司機，可以安全駕駛、更新更好的車輛來服務鄉民的機會。它同時也刪除了鎮公所團隊與社區巴士專業調查人員的用心與付出。

劉育育強調，「如果主張刪除預算的代表，付出了同樣的用心、專業、時間，針對我們的社區巴士提案，進行嚴厲的反駁與修正，那麼，我不但沒有怨言，還會非常高興。很可惜，事實總與我們的理想期望相反」。

劉育育也以陳玉珍在刪除公視預算後，又丟出「大外宣」、文化工作者「要飯」等理由，質疑「這樣奠基於激烈朝野對立，對特定預算『全刪』的風格，我認為並不能讓我們的政治生活變得更好。相反地，它會讓事情的進展停滯、並讓其中努力做事的每一個人都感到十分傷心洩氣」。

劉育育也指出，雖然預算可以透過「追加減」與「解凍」的方式敗部復活，然而，中間延宕的時程，很可能就讓許多的政策失去意義、錯過該做事的時間；在地方基層機關更是如此，甚至有可能讓我們錯過跟中央爭取補助款時機。

劉育育表示，如果所有的台灣公民，都看得懂預算書、知道預算書冷冰冰的數字後面藏著什麼，並且可以理性地判斷這筆預算到底是浮濫編列還是至關重要。「那麼，我想無論是行政機關或立法機關，濫權、濫刪的情況都會下降很多」。

劉育育提出，「我非常願意免費開課，以苑裡鎮的預算為例，跟大家無私分享我們的『預算經驗』，讓大家以一個小鎮為學習範圍，來理解整個國家的預算原理」。

劉育育表示，「有想報名的朋友嗎？一起在下面 +1 吧！大家一起來，現在就是那一天，一起來學會看我們自己國家的預算書！」

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