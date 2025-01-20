去年8月預算就公告上網 勞動部基層：很多案件根本沒被好好討論

網紅「城西有顆地圖砲」在社群轉貼「勞動部小螺絲釘友人」的文章，指很多藍白兩黨的預算案，根本沒有經過委員會一案一案拿出來好好互相討論，但明明去年8月勞動部就公布114年度預算要怎麼花，如今卻只用短短一週就要在立院表決輾壓通過。（圖擷自臉書）

2025/01/20 12:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委提案刪、凍多筆中央政府總預算，引發外界反彈，網紅「城西有顆地圖砲」今日也在社群發文，指有勞動部的「小螺絲釘」透露，很多藍白兩黨的預算案，根本沒有經過委員會一案一案拿出來好好互相討論，但明明去年8月勞動部就公布114年度預算要怎麼花，如今卻只用短短一週就要在立院表決輾壓通過，讓人質疑「這樣很沒有道理吧」。

「城西有顆地圖砲」在臉書、threads等社群轉貼「勞動部小螺絲釘友人」的文章，指勞動部在臉書粉專發出，公務預算被立法院藍白兩黨刪減8千萬的影響後，卻遭一堆網友留言質疑「演唱會」「霸凌案辦公室裝潢」的錢刪掉剛好而已。

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「小螺絲釘」表示，對於之前霸凌案風暴、爭議的花費，最主要的錢，是用去（113）年的「就業安定基金」去花的，並非用公務預算，而且當時的部長也並不是洪申翰部長。所以這些網友搞錯了。

「小螺絲釘」指出，重點是，洪申翰部長上任後，勞動部在今年1月3日也已經提出就業安定基金以後要怎麼改善的報告，全部上網公開供大眾檢視。但他要強調「預算刪減案通過以後，錢就是不能用就是不能用了」。

「小螺絲釘」說，如果真的要監督行政部門、逼迫行政部門，最理想的監督方式，是用「凍結」案的方式處理。立委大大們，可以決定什麼時候要解凍、行政部門若沒做到什麼事情就不准解凍。凍結比起刪減，更能夠有效監督行政部門什麼事情要快點去做。

「小螺絲釘」指出，現在很多藍白兩黨的預算案，至少就他知道，勞動部的案件根本沒有經過委員會一案一案拿出來好好互相討論。從勞動部基層公務員，收到這些大刪特刪的預算提案的那一刻，短短不到一週。

「小螺絲釘」強調，一堆基層公務員，分別守著提案的藍白立委辦公室的門，就是求一個進去說明的機會，這些時間非常急促，要準備資料，要講得讓立委滿意，這些都需要很多很多作業時間，一大堆的公務員，為了不要讓刪減預算影響到公共服務的品質，花了很多很多時間準備。

「小螺絲釘」也指出，「但明明，勞動部公布114年度預算要怎麼花、整個明細、過去都花多少，明明去年8月就完全公告上網了阿」、「這樣用短短一週，沒有在立法院委員會內好好討論，明後天，1月20、21日就要在立法院表決輾壓通過，這真的有道理嗎？」

「小螺絲釘」直言，「這樣很沒有道理吧。這樣我可以說，很過份、很討厭吧。至少我是這樣覺得」。

網紅「城西有顆地圖砲」在社群轉貼「勞動部小螺絲釘友人」的文章，指很多藍白兩黨的預算案，根本沒有經過委員會一案一案拿出來好好互相討論，但明明去年8月勞動部就公布114年度預算要怎麼花，如今卻只用短短一週就要在立院表決輾壓通過。（圖擷自臉書）

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