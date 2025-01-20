總預算表決後才拿出修正案、撤案 林楚茵痛批藍白荒謬

針對「114年度中央政府總預算案」保留提案，立法院院會今明兩天進行馬拉松式表決大戰，力拚在21日休會前完成三讀。（記者王藝菘攝）

2025/01/20 11:59

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（20）日上午10時起，開始針對「114年度中央政府總預算案」進行表決，預計處理728案。民進黨立委林楚茵痛批藍白，表決通過才要撤案，指國民黨團原擬全數刪減「個資保護委員會籌備業務」的1億2151萬5千元，發現成為詐騙集團幫凶之後，表決通過才說要撤案，「沒有最荒謬，只有更荒謬！」

國民黨團提案指出，行政院設個人資料保護委員會籌備處，惟當前國內因個資保護不力，導致詐騙橫行，又有政黨高層可公然妄言監聽人民集會遊行活動，動員所謂「青鳥」製造社會騷亂，政府置若罔聞，預算卻又年年增加，浪費民脂民膏不言自明，因此提案刪減該項預算1億2151萬5千元。

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林楚茵批評，國民黨表決通過之後才說要撤案，「離譜到極點！把預算審查當兒戲嗎？」甚至有些修正案又是最後一刻拿出，而且是「表決之後」才拿出來！可以這樣嗎？「沒有最荒謬，只有更荒謬！」

上午院會針對內政委員會相關提案進行表決，會中，民進黨團撤回所有提案，藍白則一邊撤案、一邊修正提案，導致場面一度混亂。鑑此，民進黨團提案要求，更正案及修正動議應印發給全體委員始得處理。會議主席、副院長江啟臣則於表決期間裁示休息，待更正提案發給所有委員後，才繼續進行後續表決。

目前已表決通過的提案包括：國民黨團指控行政院秘書長龔明鑫在去年12月18日內政委員會開會時，未經召委同意逕自離開會議室，並要求所有行政院備詢官員離席。對於其刻意迴避國會監督，藐視國會之行徑，應予嚴厲譴責，以維護國會尊嚴，因此提案凍結行政院行政支出5億元。

另，表決通過國民黨團提案，凍結行政院業務費70%，待執行30%之後才可申請解凍並需經院會同意；表決通過民眾黨團提案，指控政委陳時中屢次發言已跨越其業務分際，如越級表示支持行政院不副署立院通過的法案，甚至號召罷免在野黨立委，已不適任處理其業務，提案減列行政院施政及法制業務1000萬元。

此外，表決通過國民黨團提案，指立院日前三讀通過財劃法修正案，行政院發言人李慧芝一度宣稱114年度總預算案需重新編列，事後卻辯稱只是「甚至可能」，不僅充斥對立法機關立法權及預算權的不尊重，更未善盡行政院發言人的角色，再加上行政院疑用公帑養人，因此提案刪減行政院新聞傳播業務費5100萬元。

民進黨團總召柯建銘稍早受訪指出，藍白打從心裡沒有要協商，就要直接表決，非常狠的，要讓國家毀滅，藍白沒有大腦配合中國，大家站出來，民意沸騰，國民黨死定了。

民進黨立委林楚茵痛批藍白，表決通過才要撤案，指國民黨團原擬全數刪減「個資保護委員會籌備業務」的1億2151萬5千元，發現成為詐騙集團幫凶之後，表決通過才說要撤案，「沒有最荒謬，只有更荒謬！」（記者謝君臨翻攝）

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