藍白亂砍預算意圖癱瘓國家 中研院自由學社連署反對

藍白立委大幅刪減政府部門預算，恐讓中央各部門難以運作，由中研院研究人員組成的自由學社發起連署反對。（資料照）

2025/01/20 11:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院正審查今年度中央政府預算，藍白提案大幅刪減各部會經費，將讓中央政府部門無法運作，由中研院研究人員組成的自由學社發起連署，指藍白立委相關提案是刻意癱瘓政府、弱化國家未來，呼籲民眾審慎思考這些立委是否適任。

今年度預算原應該在2024年12月31日前完成，國民黨、民眾黨立委拖延到近期才開始審查，更聯手提案大幅度刪除政府各部門預算，包含所有中央機關減列水電費3成，還規定不准流用，也就是不可用其他經費繳水電費，減列國外旅費6成，其中數發部、NCC等更被全數刪除，業務費全數都被刪減1成，還刪減司法院1.22億預算，凍結國科會7成經費，凍結潛艦18億預算，更前所未有做到過去兩蔣總統時期從未做過的凍結中研院7成業務費，並指定刪減中研院法律所業務費1成，一度欲全數刪除公視經費。

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自由學社指出，政府存在的目的是為了提供國民需要的社會安全維護、食品安全維護，這些人民現在看來理所當然的「安全」生活，是倚賴警政署、調查局維護治安，數發部打擊網路犯罪，還有食藥署、農業部等查驗食品或飼料原料等，若人民之間發生訴訟，也必須由法院裁判，正常國會為了提供人民相關服務，都應提供充分資源，讓政府部門可正常運作，但現在國會提出大幅刪減政府部門預算、意圖癱瘓政府，完全不合理，主張更是缺乏正當性。

自由學社進一步指出，藍白立委的主張缺乏正當性是因審查預算時，通常會考量三大原則，首先是個別部門的經費沒有做有效應用，才會適度刪減，另外是可要求政府部門以目前有的經費提供更好的服務，最後則是支持行政部門編列更多經費，以提供新的服務，若個別單位表現不佳，則可以考慮處分主管，但不管哪項原則的目的都不在減少政府提供服務。

自由學社進一步指出，部分立委還有針對少數機構進行政治報復，如中研院法律所預算遭國民黨立委翁曉玲提案刪減1成，絕非是該院法律學者表現不佳，只是因為該院學者發聲批評立院通過的憲訴法等法律不合理就被報復，意圖殺雞儆猴讓學界噤聲，又或者是國民黨立委提案刪除公視經費，就是因為個別節目對歷史詮釋讓國民黨立委不滿意。

自由學社呼籲，這些立委明知提案刪減相關預算就是為了要癱瘓政府、弱化國家未來，卻執意進行，希望社會大眾應仔細思考這些立委是否適任。

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