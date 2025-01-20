痛罵客委會預算遭亂砍 南部12團體怒吼：當客家人隱形？

前高雄市客委會主委廖松雄（中）帶領客家鄉親，表達對藍白兩黨在國會表現上的不滿。（記者許麗娟攝）

2025/01/20 11:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨與民眾黨近期聯手提案凍結、刪減客委會媒體宣傳費用以及產業發展補助等預算，引發客家族群強烈不滿。南部12個客家社團及客家各界今（20）日上午在高雄市客家文物館前召開記者會，強烈反對預算凍刪案，並向藍白兩黨喊話「亂減預算，客家會斷；還我預算，文化永傳」。

此次預算凍刪案中，客委會的業務會費業務凍結30%，客委會媒體政策及業務宣導費1億329萬5千元遭刪除60%，客家文化產業發展補助費也被減列350萬元並凍結250萬元。與會代表一致認為，這將嚴重影響客家文化的能見度，恐使客語再度從公共場域消失。

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前高雄市客委會主委廖松雄痛批，最近收到許多客家鄉親不平反應，藍白立委此次凍刪預算案不僅影響層面廣大，更是赤裸裸欺負客家人、打壓台灣人的行為，讓客家鄉親人心惶惶。藍白兩黨在立法院作亂，客委會預算最少卻還要被刪減，嚴重損害客家人權益。

代表藝文界的前行政院文建會副主委吳錦發更指出，客家委員會的成立是華人地區少見為少數族群成立部會，只有台灣有，這是展現民主政治的獨有價值，而把少數族群的預算刪減，是在否定台灣的民主價值。他強調，「以為客家人是隱形的民族？」客家人是正義的族群，喊話客家人要站出來，在國家路面臨危機時，要推翻、討伐亂政的立委。

代表教育界的國小退休校長劉仕彩表示，預算凍刪將導致客語教育資源全面緊縮，客家不是隱形的弱勢民族，希望桃竹苗相親加油，把亂國家、亂人民幸福、欺負台灣人、打壓客家人的爛立委趕出政壇。

一鳴生技農園負責人蕭旦倫代表產業界發聲，他從產業界角度表示，預算凍結將使客庄產業輔導體系面臨崩解，包括商品研發創新補助、品牌升級輔導、產學合作等計畫都將受到影響，讓許多客庄年輕人錯愕，擔心創業受影響，希望客家青年能站出來。

代表客家青年界的高雄客家青年會理事長賴奕守激動到哽咽，他說，30歲以下會說客家話少之又少，好不容易透過音樂影視讓客家年輕人及非客家人認識客家 、認同客家，30年前還我母語運動，前輩上街爭取客家權益，現在刪預算是在糟蹋前人的努力。希望各政黨，不要只是到選舉才來喊我是客家人，「懇請讓客家青年有一個回家的機會」。

記者會現場共有12個客家社團到場聲援，高雄市議員張博洋、林智鴻等客籍民代也到場支持。與會團體嚴正譴責藍白立委聯手毀憲亂政，並高喊「亂減預算，客話會斷！還我預算，文化永傳！ 」、「主張正義 客家拚第一」口號，呼籲全台客家鄉親挺身而出，共同捍衛客家文化傳承。

高雄12個客家團體代表今日齊發聲，對藍白刪減客委會上億預算大表不滿。（記者許麗娟攝）

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