國民黨大砍陸委會業務費剩1元 梁文傑：駐港澳辦事處將關門大吉

陸委會副主委梁文傑今天強調，陸委會業務費被刪成1元，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。（記者陳鈺馥攝）

2025/01/20 11:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日展開表決大戰。立法院國民黨團提案將陸委會「業務費」刪至1元，陸委會副主委梁文傑今天在行政院記者會強調，業務費被刪成1元，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。

梁文傑表示，陸委會預算僅10億餘元，在野黨團提案將陸委會業務費砍至1元，這意謂著陸委會所有業務，包括反滲透、反統戰、反宣傳、情資收集和研判等，都不用做了。

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梁文傑指出，陸委會駐香港、澳門辦事處相關經費附在業務費下，業務費被刪成1元，駐港澳辦事處將關門大吉。近年來，因中共打壓，港澳駐處運作非常困難，而且2024年國人去香港有150幾萬人，台灣民眾住在香港有5萬人，台灣企業在香港設分公司410家，每年香港辦事處收到的急難救助、簽證申請、文書驗證非常多，業務費刪成1元，過去5年來努力將付諸流水。

梁文傑提及，中共對台宣傳經費是無上限，從中央至地方都有台辦系統，中共有大筆經費，手上也有各種媒體，中央電視台、湖南電視台到地方小報，所有演藝人員、工商界及民間團體、宗教團體都可拿來宣傳，陸委會長期以來都在以小博大，希望各界能給陸委會支持。

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