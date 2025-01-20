偕同市長陳其邁探訪91歲獨居阿嬤 康裕成：長輩需加強保暖

高市議長康裕成、高雄市長陳其邁、高市議員何權峰與鄭孟洳，今探訪三民區91歲獨居長輩。（高市議會提供）

2025/01/20 11:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長康裕成今偕同市長陳其邁與三民區多位市議員，共同探訪三民區91歲獨居長輩劉陳女士，除分送賴清德總統春聯，康裕成也提醒長輩一個人在家、需特別加強保暖。

康裕成今偕同市長陳其邁、三民區議員何權峰議員與鄭孟洳、社會局長蔡宛芬、三民區區長羅長安、鼎西里里長姚素真等，一同關心獨居長輩。

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康裕成帶著賴總統及今年自己設計的春聯送給劉陳阿嬤，她表示隨著寒冬來臨，市府高度關注獨居長輩的健康安全，特別提醒長輩要加強保暖措施，避免因為低溫影響身體健康。

為表關心，她與市長陳其邁也一同送上年節禮盒、紅包，並準備暖心物資，其中包含水果、營養品、圍巾、刷毛保暖褲及暖暖包等物品，幫助長輩抵禦寒冷；市長陳其邁還貼心幫阿嬤圍上圍巾，藉此機會讓阿嬤在輕鬆愉快的氛圍中提早感受春節的溫馨氣氛。

劉陳阿嬤目前91歲，獨居，育有1子1女皆歿；孫子居住台北，不定時電話關心。阿嬤具有榮眷身分，為低收入戶，每月領有津貼15154元。所住房屋為租屋，仰賴補助維生；阿嬤身體硬朗、思緒清晰，日常生活自理能力佳，可自行使用電鍋加熱食物或外出購物、就醫，經常與附近鄰居互動聊天。

高市社會局說明，近期啟動「低溫關懷機制」，定期派出社工人員加強關懷訪視，並發放各類御寒物品，全力協助獨居老人及街友平安度過寒冬；市府也呼籲民眾若發現有獨居長輩或需要協助的街友，請主動聯繫社會局，攜手照顧，讓每一位長輩在寒冷的冬天感受到更多的溫暖與關懷。

高市議長康裕成與高雄市長陳其邁，共同探訪獨居長輩、陪她話家常。（高市議會提供）

高市議長康裕成送春聯給獨居長輩。（高市議會提供）

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